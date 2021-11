Twitter sur iOS vous permet désormais d’enregistrer et de partager vos sessions Spaces

Si vous avez utilisé Spaces sur Twitter, vous serez heureux d’apprendre que la fonctionnalité vient d’être améliorée avec l’ajout de la possibilité de les enregistrer et de les partager.

Au début du mois, Twitter a mis à la disposition de tous les utilisateurs de la plateforme sa fonctionnalité Spaces, qui ressemble à un Clubhouse et qui est axée sur l’audio. Et, la société continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités aux Spaces. En fin de semaine dernière, Twitter a commencé à déployer la possibilité d’enregistrer Spaces pour les hôtes et de partager les enregistrements de leurs sessions avec leurs auditeurs, même après la fin des sessions.

L’entreprise a annoncé la fonctionnalité d’enregistrement de Spaces par un tweet officiel. Selon le tweet, la fonction est actuellement disponible pour « certains hôtes sur iOS » pour leur permettre d’enregistrer leurs sessions Spaces. Après l’enregistrement, n’importe lequel de leurs abonnés peut « écouter et partager l’enregistrement depuis la carte Spaces ». Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

Now you never have to miss out on a Space! Some hosts on iOS have the option to record their Spaces and anyone can listen to and share the recording from the Spaces card. pic.twitter.com/1exWgtw2WG

—Twitter Support (@TwitterSupport) October 28, 2021