Oculus dévoile le projet Cambria, un casque VR / AR haut de gamme

Hier, Oculus et Facebook (maintenant Meta) prévoient un casque de réalité virtuelle et augmentée haut de gamme dont le nom de code est « Project Cambria ». Cet appareil a été décrit comme un produit VR avancé et haut de gamme qui rapprochera le porteur « d’un pas de plus vers le Métaverse ».

L’appareil, qui a été brièvement présenté lors de la keynote de Facebook Connect, est équipé de caméras qui transmettent des vidéos en couleur et en haute résolution aux écrans du casque.

Il est censé inclure des fonctionnalités de pointe que Facebook ne peut pas encore inclure dans la gamme Oculus Quest, mais il n’y a pas encore de prix ou de date de sortie exacte — bien que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, déclare qu’il s’agit d’un produit « complètement nouveau » qui se situera dans « le haut de l’échelle des prix », et nous verrons apparemment le dispositif sortir l’année prochaine.

Le dispositif est axé sur les applications de réalité mixte et comprendra le suivi du visage et des yeux, ce dont Mark Zuckerberg a parlé plus tôt cette année. Il est censé utiliser des optiques qui le rendent plus fin que les casques actuels, ainsi que des capteurs et des algorithmes qui l’aident à reconstruire et à augmenter le monde réel qui vous entoure.

La keynote Connect a également offert un très bref aperçu de ce à quoi il est censé ressembler dans une vidéo. Il s’agit davantage d’un rendu de l’appareil et de ses contrôleurs que d’une vidéo d’un produit physique réel, mais nous pouvons glaner quelques détails sur ce qui est susceptible d’arriver au début de 2021.

Un casque très haut de gamme

Le casque est léger et fonctionne probablement soit sans fil, soit avec un OS mobile intégré au casque. Nous pouvons voir un grand bouclier à l’avant qui est probablement semi-transparent, et une sangle confortable à l’arrière avec un coussin dorsal qui berce le crâne. Si ce casque est au moins aussi confortable que le Oculus Quest, il sera agréable à porter pendant de longues périodes. Une paire de contrôleurs est présentée avec des indicateurs de contrôle analogues à ceux du Oculus Quest — sans la boucle supplémentaire au-dessus des boutons.

Le projet Cambria ressemble au casque « Oculus Pro » qui a fait l’objet d’une fuite en début de semaine. Il est également analogue, d’un point de vue conceptuel, à un casque de réalité mixte Apple haut de gamme dont on parle depuis des mois.