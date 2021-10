Facebook annonce qu’elle recentre son activité sur les jeunes adultes

by

Ce n’est un secret pour personne que de nombreux adolescents ont abandonné Facebook ces dernières années au profit de nouvelles plateformes de réseaux sociaux. Le problème s’est aggravé depuis que le réseau social est devenu plus populaire auprès des utilisateurs plus âgés, ce qui a entraîné un afflux de parents, de grands-parents et du type de contenu qui n’intéresse pas les adolescents.

Facebook a pris des mesures pour accroître l’attrait de sa plateforme auprès des adolescents, notamment en proposant des effets AR dans Messenger et des Stories sur la plateforme, mais l’entreprise prévoit désormais de passer à la vitesse supérieure.

Les utilisateurs de Facebook vieillissent, un problème qui devrait s’aggraver pour l’entreprise dans les années à venir. La plateforme de réseaux sociaux a fait l’objet d’une récente fuite à The Verge, affirmant, entre autres, que les données de Facebook indiquent que les adolescents représenteront moins de la moitié de la base d’utilisateurs de l’entreprise dans les deux prochaines années.

Cette baisse, selon la fuite, serait accompagnée d’une diminution moins importante du nombre d’utilisateurs âgés de 20 à 30 ans. Dans le même temps, la fuite révèle que les adolescents ne s’engagent pas sur la plateforme aussi souvent que Facebook le souhaiterait, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un avenir où la base d’utilisateurs la plus lucrative de l’entreprise (du moins lorsqu’il s’agit de vendre des publicités) abandonne le navire pour des plateformes plus attrayantes.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a révélé que l’entreprise mettait tout en œuvre pour faire revenir ses plus jeunes utilisateurs. Zuckerberg a déclaré que Facebook s’est efforcé de rendre ses services utiles pour ceux qui les utilisent, mais au détriment des jeunes utilisateurs.

Cibler TikTok

Selon Zuckerberg, cet effort pluriannuel se traduira probablement par une croissance plus lente chez les utilisateurs plus âgés. En ce qui concerne le proche avenir, les utilisateurs peuvent s’attendre à des « changements significatifs » pour les Reels et à une poussée générale vers la vidéo, qui s’est avérée massivement populaire chez les adolescents.

Cette évolution vers la vidéo est très clairement une réponse à TikTok, que Zuckerberg a qualifié de « l’un des concurrents les plus efficaces que nous ayons jamais eu à affronter ».