Les MacBook Pro 14 et 16 pouces seront équipés d’un « mode haute puissance »

Il y a quelques jours, Apple a présenté ses MacBook Pro de 14 pouces et MacBook Pro de 16 pouces. Même si les nouveaux modèles MacBook Pro sont accompagnés d’un choix de design controversé avec l’encoche dans l’écran, les nouveaux ordinateurs portables d’Apple sont équipés de puces M1 Pro et M1 Max très efficaces.

En fin de semaine, Apple a annoncé que le nouveau MacBook Pro sera équipé d’un « mode haute puissance » dans les paramètres macOS qui permettra d’exploiter au maximum le potentiel des puces M1 Pro et M1 Max.

Apple revendique un grand saut de performance pour ses puces MacBook Pro, et même les premiers résultats de benchmark le montrent. Les premiers résultats des benchmarks ont montré que les nouveaux modèles de MacBook Pro ont des performances CPU 2 fois supérieures à celles du Pro de l’année dernière et 3 fois plus rapides que le M1.

Et, maintenant, il a été révélé que le MacBook Pro 2021 sera également livré avec un « mode haute puissance » qui mettra ses puces à rude épreuve dans macOS Monterey. Cependant, il sera limité aux seuls modèles de MacBook Pro de 16 pouces équipés d’une puce M1 Max. Autrement dit, elle ne sera pas disponible sur les variantes de l’ancien M1 ou du nouveau M1 Pro du MacBook Pro.

Il est peu probable que le MacBook Pro de 14 pouces M1 Max dispose de ce paramètre.

Found more information on the high power power mode in the macOS RC: “Your Mac will optimize performance to better support resource-intensive tasks. This may result in louder fan noise.” https://t.co/4q3zlbyLnf pic.twitter.com/0mKVekGa0M

— Steve Moser (@SteveMoser) October 19, 2021