Google Home est maintenant la plateforme connectée pour les développeurs

L’image de marque de Google Home est un peu complexe en ce moment. La société l’utilisait pour tous ses gadgets de maison connectée jusqu’en 2019, lorsque soudainement Google a commencé à éliminer progressivement la partie « Home » en faveur du nouveau nom « Nest ».

Maintenant, il semble que l’entreprise n’est pas prête à laisser le nom de marque Google Home partir. Google Home revient comme un nom pour la plateforme et les outils de développeur de maison connectée de Google. Cela peut sembler encore plus confus, mais rassurez-vous, je vous explique.

Si vous êtes déjà familiarisé avec la plateforme Google Smart Home, vous comprendrez assez facilement. Google vient de rebaptiser cette plateforme en Google Home, tout en intégrant sous ce nouveau nom tous les partenariats avec les appareils Work with Google/Nest, son programme de développement et, bien sûr, le protocole Matter de la maison connectée.

Selon Google, cette stratégie simplifiera les choses pour les développeurs, ce qui se traduira par un support beaucoup plus important et un plus grand nombre d’appareils que les gens pourront utiliser dans leurs maisons intelligentes.

Google Home Developer Center

Un nouveau site Web rassemble toutes les informations, y compris une nouvelle console, le Google Home Developer Center. Le lancement du site remanié est prévu pour le printemps 2022, et à ce moment-là, les développeurs disposeront de toutes les ressources pour construire de nouveaux appareils ou développer des logiciels et des services pour les appareils existants.

Tout sera imbriqué sous le même toit — développement, déploiement, analyse, tests et certification, contrôle des performances, etc.

En outre, le Google Home Developer Center comprendra de tout nouveaux outils que les développeurs pourront utiliser conformément à l’initiative Matter. Ces outils comprennent deux nouveaux SDK : le Home Device SDK for Matter et le Google Home Mobile SDK. Mais attendez, qu’est-ce que Google Matter ?

Google Matter

Lorsqu’il s’agit de Matter, les choses deviennent encore plus frustrantes. Qu’est-ce que le Build with Matter exactement ? Selon le site officiel de Google, « il s’agit d’une norme unificatrice de l’industrie qui promet une connectivité fiable et sécurisée — un label de qualité qui garantit que les appareils fonctionneront ensemble de manière transparente, aujourd’hui et demain. Matter crée plus de connexions entre plus d’objets, simplifie le développement pour les fabricants et augmente la compatibilité pour les consommateurs ».

Il y a quelques grands noms dans cette alliance Matter, notamment Amazon, Google et Apple, Samsung travaillant sur sa propre plateforme SmartThings qui sera compatible avec Matter. Il y a plus de 100 autres entreprises impliquées dans le projet, construisant tout, des ampoules connectées aux différents types de capteurs.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Tout ce qui précède semble extrêmement compliqué. Mais ce n’est pas le cas pour l’utilisateur final. Comme l’explique Google dans un article de blog :

Android sera l’un des principaux systèmes d’exploitation avec une prise en charge intégrée de Matter, vous permettant de configurer rapidement des appareils avec Google et de relier vos applications Android préférées. Il vous suffira de quelques touches pour configurer vos appareils Matter, et vous disposerez de nombreux moyens de les contrôler instantanément, comme les applications Android compatibles Matter, Google Assistant, l’application Google Home, les commandes électriques Android et les appareils Google compatibles. Il permet également à plus d’un milliard d’appareils Android de permettre une configuration simple et de contrôler tous les produits certifiés Matter

Pour faire court, votre maison va devenir beaucoup plus intelligente et vous pourrez la contrôler de manière transparente avec votre smartphone. Vous n’aurez plus besoin de différentes applications pour vos ampoules connectées, votre thermostat connecté, vos systèmes de caméras de sécurité, etc. Les premiers appareils prenant en charge Matter sont attendus l’année prochaine, mais Google ajoutera le support aux appareils existants avec une série de mises à jour.