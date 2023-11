L’éditeur de scripts de Google Home a un nouvel assistant IA

L’IA générative peut être utilisée pour créer des images, dresser une liste de courses et même vous aider à coder. Au fur et à mesure que nous l’explorons, les entreprises ne cessent de proposer de nouvelles utilisations de l’IA générative — beaucoup d’entre elles sont gadgets et complètement inutiles, mais certaines sont vraiment utiles. Google vient de publier un produit qui entrera probablement dans cette dernière catégorie, puisque Google Home dispose désormais d’options d’automatisation alimentées par l’IA.

Google Home a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Aidez-moi à créer un script » qui utilise l’IA générative pour simplifier le processus de création d’automatismes domestiques avancés.

Comme vous le savez probablement, les automatismes, tels que la simulation d’occupation ou la réception de notifications en cas de visages inconnus, constituent une partie importante de l’offre de Google Home. Mais, il y a toujours eu un petit problème, à savoir que pour créer ses propres automatismes, il faut les assembler soi-même à l’aide de l’éditeur de script. Cela implique du code et une courbe d’apprentissage importante.

Avec la fonction « Aidez-moi à créer un script », Google souhaite supprimer l’élément difficile. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais créer des automatismes personnalisés à l’aide d’invites en langage naturel et de l’IA générative, ce qui élimine le besoin de compétences techniques.

Par exemple, vous pouvez saisir une description telle que « lorsque la télévision s’allume après le coucher du soleil, tamisez les lumières du salon et fermez les stores », et le système génère un script d’automatisation prêt à l’emploi. Le processus est relativement simple : il vous suffit de saisir la description de l’automatisation souhaitée sur Google Home sur le Web, de générer le script, de le vérifier et de le valider, puis d’activer l’automatisation. Différentes idées d’automatisation sont proposées, telles que la préparation du café le matin, la sécurisation de la maison avant le coucher et l’impression que la maison est occupée lorsque le système de sécurité est armé.

Stade expérimental

Il convient de noter ici que, comme toute autre mise en œuvre de l’IA générative actuellement disponible, il s’agit d’un stade expérimental. Cela signifie qu’elle peut commettre, et commettra probablement, des erreurs à plusieurs reprises. Ne soyez donc pas surpris si vous lui demandez de générer un automatisme et qu’il en fait un tout à fait différent de ce que vous avez demandé.

Si vous souhaitez l’essayer, ouvrez l’éditeur de script de Google Home pour commencer.