Carl Pei, cofondateur de OnePlus, a lancé Nothing en octobre dernier et la société a récemment célébré son premier anniversaire. Pei a écrit un article de blog dans lequel il précise que l’objectif au cours de la première année était de faire connaître le nom Nothing au public. Le premier produit de la société, les écouteurs sans fil à 99 euros ear(1), se vendent « comme des petits pains », selon Pei.

Le dirigeant note que Nothing a reçu des commandes pour 320 000 unités ear(1) et en a expédié 180 000. Selon Pei, la prévision totale est que l’entreprise expédiera 600 000 unités. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il rappelle que le premier iPod s’est vendu à 400 000 unités la première année, en 2002. En 2008, les expéditions ont culminé à 54,8 millions d’unités. Si Carl pense que les expéditions ultérieures de ear(1) vont progresser de la même manière, il est vraiment optimiste, car l’iPod et les ear(1) ne peuvent pas vraiment être comparés l’un à l’autre.

Carl Pei remercie la communauté, l’équipe et les investisseurs de Nothing. À ces derniers, il souligne que le fait de prendre un risque et de parier sur l’entreprise était un énorme acte de foi, surtout si l’on considère à quel point l’entreprise était secrète sur ses projets.

Mais la partie la plus intéressante de son message est celle où il explique la difficulté de transformer Nothing en quelque chose. Pei a aidé à constituer une équipe de 158 membres à partir de rien et a levé 74 millions de dollars pour sortir le premier produit. Et il poursuit en disant : « Je suis fier que nous ayons fait tout cela au milieu d’une pandémie, avec une grande partie de l’équipe incapable de collaborer en personne, et au milieu de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ».

Mais la phrase suivante est plutôt choquante. « Pour ajouter au plaisir, nous avons également eu un important constructeur historique qui nous a attaqués dans la chaîne d’approvisionnement en essayant de bloquer notre accès à des composants clés », indique Pei. « Nous devrions prendre cela comme un signe de respect ». En outre, un concurrent majeur non nommé a tenté d’empêcher Nothing d’obtenir certaines pièces nécessaires à la construction des ear(1).

Un constructeur inquiet

Maintenant, on ne peut faire que faire des hypothèses que ce constructeur historique était inquiet à cause du prix de l’appareil. Pour 99 euros, les ear(1) comprennent l’annulation active du bruit, la recharge sans fil, la résistance à l’eau IPX4, la détection intra-auriculaire, et plus encore. Ce sont des caractéristiques que vous trouverez sur les AirPods Pro à 279 euros. Cela ne veut pas dire qu’Apple est l’entreprise titulaire mentionnée par Pei. Après tout, d’autres sociétés vendent des écouteurs sans fil onéreux, notamment Samsung, Sony, Shure et AKG.

Pei a conclu son article de blog en écrivant : « Globalement, cette année a été une explosion. Il a été incroyablement gratifiant de voir notre vision se concrétiser progressivement. Beaucoup de gens pensent que nous sommes une entreprise d’audio ou de casques, et je pense que c’est très bien. Nous sommes comme un iceberg qui émerge lentement à la surface, et nous avons hâte de dévoiler davantage notre vision au cours de l’année (2) ».

Un informateur affirme que Nothing travaille sur un smartphone pour une sortie en 2022

Le petit commentaire sur le fait que Nothing soit une entreprise d’audio ou de casques nous donne l’impression que Carl est heureux que son entreprise soit cataloguée dans une catégorie spécifique (audio, casques). En effet, selon un informateur nommé Mukul Sharma, le prochain appareil de Nothing pourrait être un smartphone. Ce dernier affirme que Nothing travaille sur son premier smartphone qui pourrait sortir l’année prochaine.

Et, Pei a déjà établi deux connexions pour aider Nothing à construire un smartphone. Il a annoncé qu’il s’associait à Qualcomm pour alimenter les futurs produits technologiques. Et en février, Nothing a acheté la société Essential d’Andy Rubin et le nom de la marque. Oui, c’est la société qui a construit le Essential Phone, et il est fort probable que l’accord a été conclu pour que la nouvelle société de Pei puisse obtenir une propriété intellectuelle liée au smartphone qu’elle souhaite.

On ne peut vraiment pas douter de Carl Pei. Il a fait de OnePlus une marque de smartphones pertinente dans un secteur difficile. Il a créé une nouvelle entreprise en partant de zéro, a développé un nouveau produit et l’a expédié pendant une pandémie. De plus, il a dû faire face à un concurrent qui tentait de couler les ear(1) en mettant à mal la chaîne d’approvisionnement. Franchement, je suis impatient de voir quel genre de smartphone Nothing pourrait développer.