Nest Cam se renouvelle : Davantage de contrôle sur la version Web de Google Home

Google vient d’annoncer une mise à jour importante pour les utilisateurs de Nest Cam, qui améliorera considérablement leur expérience utilisateur.

Dans les jours à venir, les utilisateurs de Nest Cam pourront enfin visualiser et télécharger des clips enregistrés et parcourir la chronologie des événements sur le nouveau portail Web Google Home — home.google.com. Jusqu’à présent, bien que la visualisation en direct était possible via ce portail, les utilisateurs devaient se rendre sur l’application Google Home pour accéder aux enregistrements antérieurs.

Cette mise à jour marque une avancée significative, car elle introduit également la possibilité de créer des clips personnalisés à partir des enregistrements, tant sur le Web que dans l’application. Ces fonctionnalités nécessiteront un abonnement à Nest Aware, dont les tarifs débutent à 6 euros par mois.

Bien que Google ait initialement promis d’introduire une vue Web pour ses caméras en 2021, cette fonctionnalité n’a été concrétisée qu’en 2022, et elle était alors limitée à la vue en direct, uniquement disponible pour les caméras Nest récentes, et accessible uniquement via l’inscription à la preview public de Google. Désormais, cette interface sort de la phase de preview public et est accessible à tous, bien que la preview reste disponible pour tester de nouvelles fonctionnalités, comme la détection de porte de garage, avant leur déploiement complet.

Les utilisateurs des anciennes caméras Nest (avant 2021) avaient la possibilité de visualiser les images en direct et enregistrées sur home.nest.com, mais ne pouvaient voir que la vue en direct sur l’interface de Google. Néanmoins, ils pouvaient accéder aux applications Nest ou Google Home pour visionner et télécharger les clips.

Adieu l’application Nest

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Nest Cam pourront bénéficier à la fois d’un écran plus grand et d’options améliorées pour la création de clips. Google n’a pas encore précisé quels anciens modèles de Nest Cam seraient compatibles, mais il est probable que tous les nouveaux modèles Google Nest Cam ainsi que les anciens modèles transférés à l’application Google Home seront pris en charge. La fonction de visualisation d’image dans l’image est également prévue pour Google Home sur le Web.

De plus, la fonctionnalité de clips personnalisés, permettant de sélectionner un début et une fin dans n’importe quel enregistrement pour créer un clip, sera déployée dans les prochaines semaines à la fois sur le Web et dans l’application Google Home. Elle sera disponible pour plusieurs modèles, y compris Nest Cam (intérieur, filaire, deuxième génération) et Nest Doorbell (filaire, deuxième génération).

Chaque amélioration apportée à l’application Google Home, y compris son interface Web, nous rapproche de la fin de l’application Nest. Actuellement, l’unique fonctionnalité maintenant en vie l’application Nest est qu’elle reste la seule manière de configurer et contrôler une alarme de fumée Google Nest Protect.