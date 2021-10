Windows 11 SE serait en cours d’élaboration pour les appareils abordables

Alors que cela pourrait très bien contrarier ceux dont les ordinateurs ont été bloqués pour obtenir Windows 11, en particulier sur du matériel rapide, l’intention de Microsoft est en fait très simple. L’entreprise souhaite que Windows 11 fonctionne également sur du matériel plus abordable, ce qui lui permettrait essentiellement de cibler le secteur de l’éducation avec une offre plus attrayante.

