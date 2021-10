Huawei annonce une Watch Fit Mini dotée d’un écran de 1,47 pouce et coûte 99 €

Huawei a plusieurs smartwatches et trackers d’activité dans son portefeuille de produits, et il semble que la société continue de l’élargir avec de tout nouveaux appareils. Huawei a annoncé la toute nouvelle Watch Fit Mini en Europe aujourd’hui — elle est visible en Allemagne et en Italie, mais pas en France, qui est livrée avec un écran AMOLED de 1,47 pouce et vendue au prix de 99 €.

La Watch Fit Mini est dotée d’un écran plus petit, d’un châssis plus léger et de toutes les caractéristiques de son homologue plus grande, la Watch Fit, y compris la même grosse autonomie, et même le bouton physique qui est placé au centre droit de la smartwatch.

Pour en revenir à l’écran, la montre est dotée d’une dalle AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 368 x 194 pixels, soit une densité de pixels de 282 ppp, et elle ne pèse que 20 g. L’écran prendra également en charge les gestes de toucher et de glisser pour le contrôler tout en le portant, et bien sûr, vous pouvez également définir les paramètres en utilisant un smartphone et l’application officielle. En ce qui concerne les capteurs, il y a un capteur de fréquence cardiaque, un suivi SPO2 pour suivre les niveaux de sang et d’oxygène.

La batterie est assez petite avec une capacité de 180 mAh, mais Huawei promet de tenir jusqu’à 14 jours sur une seule charge en utilisation normale. Les utilisateurs intensifs devraient voir la Watch Fit Mini durer environ 10 jours sur une seule charge, ce qui signifie toujours qu’il s’agit d’un appareil confortable à recharger à la semaine, ce qui est génial à voir.

La montre est principalement destinée à ceux qui ont des poignets plus petits, et aux femmes, car Huawei Lite OS apporte également un calendrier de cycle menstruel.

Une montre destinée aux femmes

L’application peut fournir des mises à jour et des rappels opportuns sur le moment où leurs règles arrivent, et l’application Huawei Santé peut fournir d’autres informations plus utiles pour encore plus d’utilisateurs, comme le suivi du sommeil, les calories, les pas, la fréquence cardiaque, et plus encore. Au total, ce sont 96 activités intérieures et extérieures qui peuvent être suivies.

Il y aura trois options de couleurs pour la Watch Fit Mini, dont les bracelets en cuir Mocha Brown et Frosty White, ainsi que le bracelet en fluoroélastomère Taro Purple. La montre sera disponible en Europe, et son prix sera de 99 euros, et elle sera même livrée avec une balance gratuite qui est habituellement vendue pour environ 40 euros, et une adhésion Runtastic Premium d’une valeur de 10 euros pour un mois.