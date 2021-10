Microsoft travaille sur Windows 11 SE et un Surface Laptop SE pour concurrencer les Chromebook

Microsoft a perdu des parts de marché dans le domaine de l’éducation au détriment des Chromebook bon marché depuis des années, mais selon un nouveau rapport de Windows Central, la société pourrait avoir une nouvelle stratégie pour concurrencer le secteur éducatif.

Microsoft serait en train de développer un ordinateur portable Surface abordable avec le type de spécifications que vous attendez d’un Chromebook à bas prix, mais au lieu de Chrome OS de Google, cet ordinateur portable fonctionnerait avec une version de Windows optimisée pour l’éducation appelée Windows 11 SE.

Zac Bowden de Windows Central rapporte que l’ordinateur portable porte le nom de code Tenjin. Windows Central rapporte que le prochain Surface Laptop pourrait également être nommé Surface Laptop SE et comprendra probablement un écran de 11,6 pouces d’une résolution de 1366 x 768 pixels, avec le processeur Celeron N4120 d’Intel et jusqu’à 8 Go de RAM. Cet ordinateur portable abordable est conçu pour les étudiants de la maternelle à la terminale et pour être le moins cher possible, avec un seul port USB-A et USB-C.

L’écran à faible résolution et le processeur quadricœur de 6 watts basé sur l’architecture Intel Gemini Lake Refresh sont assez courants pour les Chromebook bon marché, tandis que la prise en charge de 8 Go de RAM est un peu plus rare (mais aussi peut-être un peu plus nécessaire sur un appareil fonctionnant sous Windows).

Tout cela semble indiquer un ordinateur portable qui sera probablement vendu à moins de 400 dollars, ce qui le rend plus petit et moins cher que le Surface Laptop Go de 600 euros, qui est actuellement l’ordinateur portable le moins cher de Microsoft.

Un intérêt limité en dehors du marché de l’éducation

Mais, le modèle dont on parle aurait également un intérêt limité en dehors du marché de l’éducation, puisqu’il devrait être livré avec une version de Windows 11 optimisée pour le matériel d’entrée de gamme et pour une utilisation en classe. Bien que Microsoft ait déjà utilisé le nom SE pour des versions de Windows auparavant (bonjour Windows 98 SE), Windows 11 SE ne sera pas une deuxième édition de Windows 11. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’il ressemble davantage aux versions S de Windows 10, qui sont conçues pour les appareils à faible coût afin de concurrencer les Chromebook.

En effet, ce ne serait pas la première tentative de Microsoft d’adopter une approche plus proche de celle des Chromebook pour Windows. Windows RT, Windows 10 en mode S, et le projet abandonné connu sous le nom de Windows 10 X étaient tous des efforts pour lancer une version simplifiée, sécurisée et verrouillée de Windows qui prendrait un peu de la même approche moins est plus que Google a utilisé lors du développement de Chrome OS.

Peut-être que cette fois, ça va coller ?

Gardez à l’esprit que Microsoft n’a encore rien annoncé officiellement, il est donc possible que les sources de Bowden soient incorrectes. Il est également possible que les informations divulguées soient exactes à l’heure où vous lisez ces lignes. Mais les plans de Microsoft pourraient changer, ce qui signifie que nous ne savons pas si Tenjin verra le jour.

Si cette édition de Windows 11 est vraiment destinée au marché de l’éducation, alors elle devra peut-être emprunter certaines des fonctionnalités de facilité d’utilisation de Chrome OS. Alors que Microsoft tente de concurrencer les Chromebook depuis des années, Windows manque toujours d’un moyen simple pour les enseignants d’effacer et de réutiliser les ordinateurs portables pour les salles de classe.

On ne sait pas exactement quand Microsoft prévoit de lancer ce nouveau Surface Laptop, ni Windows 11 SE. Windows Central n’offre aucune date sur le moment où l’on peut s’attendre à une annonce ou un potentiel lancement.