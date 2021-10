Claude Cahun : Google célèbre le 127e anniversaire de la photographe française avec un doodle

Ce lundi 25 octobre, Google nous surprend une fois de plus avec un nouveau doodle. Cette fois, le plus grand moteur de recherche du monde, Google, rend hommage à Claude Cahun le jour de son anniversaire par un doodle. L’artiste française, l’une des plus importantes références en matière de photographie, d’écriture, de sculpture et d’autres expressions artistiques surréalistes, aurait 127 ans aujourd’hui, et elle est connue pour ses autoportraits qui remettaient en cause les normes en matière de genre et de sexualité au début du XXe siècle.

Pour cette année, Google a choisi de laisser Claude Cahun au centre de l’image. Dans le même temps, elle a conservé les couleurs noir et blanc des photographies d’antan, tandis que, lors de brèves transitions, le portrait de la photographe française change pour chacune des figures les plus importantes de sa carrière.

Qui était Claude Cahun ?

Comme le souligne Wikipédia, Claude Cahun ou Lucy Renee Mathilde Schwob (nom de naissance) est né le 25 octobre 1894 à Nantes. Membre d’une famille juive, petite-fille de l’influent artiste français David Léon Cahun et fille d’un propriétaire de journal, Cahun a grandi entouré de créativité.

À l’âge de 14 ans, elle rencontre Marcel Moore, son partenaire et collaborateur artistique de toujours. Après s’être installée à Paris pour étudier la littérature en 1919, Cahun s’est rasée la tête et elle a adopté son célèbre nom neutre, remettant en cause la convention sociale de l’époque. Une autre raison pour laquelle elle a changé son nom était d’honorer son grand-père Léon.

Bien que la non-conformité de genre ait été considérée comme un tabou dans le Paris des années 1920, Claude Cahun prend la décision de se créer un personnage à travers lequel elle articule des variations de genre : féminin, masculin, androgyne. Son ambiguïté sexuelle personnelle est consciemment cultivée et remet en question les normes et conventions établies. Cahun a exploré la fluidité du genre à travers la littérature et l’autoportrait mélancolique, comme la série de 1927 « Je m’entraîne, ne m’embrasse pas ».

Cette œuvre montrait l’artiste habillé en haltérophile féminisé, brouillant la frontière entre les stéréotypes masculins et féminins. En plus de son travail artistique de toute une vie, Claude Cahun a travaillé avec d’autres personnes pour résister à l’occupation fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement français a récompensé ses efforts en lui décernant la médaille de la reconnaissance française en 1951.

En 2018, la mairie de Paris a baptisé une rue du nom de Claude Cahun et Marcel Moore dans le 6e arrondissement de la capitale française, où le duo a vécu. En plus d’être de plus en plus axé sur son travail dans le mouvement surréaliste et de faire tomber les barrières entre les sexes dans les arts photographiques, le travail de Cahun a influencé les célébrités qui changent de sexe, la communauté LGBTQ+ moderne et les conversations sur l’identité et l’expression jusqu’à aujourd’hui.