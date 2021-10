La puce Apple M1 Max offre plus de puissance GPU brute que la PlayStation 5 de Sony

L’année dernière, Apple a fait un grand bond en avant en matière de performances en adoptant la puce M1 pour ses Mac et iPad. Toutefois, cette année, lors de son événement virtuel Unleashed, le géant de Cupertino a dévoilé ses puces maison de nouvelle génération, les M1 Pro et M1 Max, à l’occasion du lancement des derniers modèles de MacBook Pro. Ces nouvelles puces sont encore plus puissantes que leur prédécesseur M1, et sur le papier, les puces M1 Pro et M1 Max offrent plus de puissance GPU brute que la console de jeu PlayStation 5 de Sony.

Pour ceux qui l’ignorent, le chipset M1 Max d’Apple, le plus haut de gamme, peut être configuré pour embarquer un GPU de 32 cœurs, ce qui représente une augmentation massive par rapport au chipset M1 de la génération précédente qui ne pouvait embarquer qu’un GPU de 8 cœurs. Selon le géant de Cupertino, le M1 Max utilise environ 70 % d’énergie en moins qu’un ordinateur portable doté d’un GPU discret lorsqu’il fournit des performances graphiques de pointe.

La société affirme que le M1 Max offre des performances comparables à celles d’un « ordinateur portable professionnel doté d’un GPU discret très performant ». Ce faisant, la puce consomme 100 W de moins que ces appareils.

Afin de tester les performances de la puce M1 Max, Apple a comparé un modèle MacBook Pro équipé de la puce M1 Max avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs et 64 Go de RAM au MSI GE76 Raider et au Razer Blade 15 Advanced, qui sont tous deux des ordinateurs portables haut de gamme centrés sur le GPU.

En outre, les gens de Notebookcheck ont fourni une estimation du nombre de téraflops que les chipsets M1 Pro et M1 Max peuvent gérer dans leur rapport. Vous pouvez découvrir les résultats du test ci-dessous.

M1 8 cœurs = 2,6 TF

M1 Pro 14 cœurs = 4,5 TF

M1 Pro 16 cœurs = 5,2 TF

M1 Max 24 cœurs = 7,8 TF

M1 Max 32 cœurs = 10,4 TF

Une grosse puissance

Maintenant, comme vous pouvez le constater, le chipset M1 Max le plus haut de gamme avec un GPU à 32 cœurs peut atteindre 10,4 téraflops en performance de pointe. C’est plus que la PlayStation 5 de Sony qui atteint un maximum de 10,28 téraflops. En outre, comme l’a noté le YouTuber ZoneOfTech, la puce M1 Max offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 7,4 Go par seconde, ce qui est également supérieur à la vitesse de lecture de 5,5 Go de la console de jeu de Sony.

Toutefois, il convient de mentionner que ces résultats sont basés sur des tests de performance contrôlés et non sur des performances réelles. Néanmoins, il est impressionnant de voir qu’un ordinateur portable fin et léger comme le MacBook Pro peut fournir plus de puissance GPU qu’une console de jeu haut de gamme, du moins sur le papier. Nous en saurons plus sur les performances réelles des MacBook Pro M1Max lorsqu’ils commenceront à arriver dans les mains des clients dans les prochains jours.