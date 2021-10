Une fuite du chipset du Galaxy S22 révèle les principales caractéristiques des prochains fleurons

Samsung devrait bientôt annoncer ce qui pourrait être la plus grande mise à niveau de ses puces Exynos depuis des années. Le partenariat qu’elle a entamé avec AMD il y a quelques années devrait permettre d’améliorer la partie graphique de la puce, en utilisant la technologie rDNA d’AMD au profit des utilisateurs mobiles. Une certaine incertitude a toutefois plané sur les appareils qui miseront sur cet Exynos 2200, notamment en raison de la pénurie de puces en cours.

Si tout se passe comme prévu, la série de smartphones Galaxy S22 de Samsung devrait être les premiers flagships que nous verrons en 2022 — et une nouvelle fuite nous donne quelques indices sur les chipsets qui vont animer ces téléphones. Max Weinbach, un informateur réputé, affirme que les trois modèles — le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra – seront équipés du chipset Snapdragon 898 de Qualcomm ou du Exynos 2200 de Samsung, selon l’endroit où ils seront vendus dans le monde.

Ne vous inquiétez pas si ces noms ne vous disent rien — ni le processeur Qualcomm ni le processeur Samsung n’ont encore été annoncés — mais ces spécifications correspondent à peu près à ce que nous attendons du Galaxy S22, étant donné des précédents modèles de la série.

oh yeah s22, s22+, s22 ultra is gonna have an exynos 2200 and a snapdragon 898 version found it a few weeks ago — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 22, 2021

Nous commençons à avoir une image beaucoup plus claire de ce que les smartphones Galaxy S22 vont offrir lorsque Samsung les dévoilera. D’après les rendus divulgués, il semble que le modèle Ultra sera sensiblement différent des deux autres smartphones Galaxy S22. Les écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz sont susceptibles d’être standard dans l’ensemble, avec le S22 et le S22 Plus ayant des écrans légèrement plus petits que la dernière fois (6,06 pouces et 6,55 pouces) et le S22 Ultra ayant un plus grand (6,81 pouces) par rapport à son prédécesseur.

Quant à savoir quand nous verrons réellement ces smartphones, c’est un sujet de discorde : on pensait qu’il y aurait un lancement en janvier 2022, un an après l’apparition des appareils Galaxy S21, mais les dernières rumeurs suggèrent que la série S22 sera repoussée. Si vous ne connaissez pas encore la série Galaxy S, le fait que le même smartphone soit disponible avec deux processeurs différents peut sembler étrange, mais cela fait partie de la routine de ces dernières années, car Samsung gère sa production de gadgets et ses chaînes d’approvisionnement dans le monde entier.

Pas de surprise

Les smartphones Galaxy S21 étaient équipés d’un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm aux États-Unis et en Chine, et d’un processeur maison Exynos 2100 partout ailleurs, par exemple. Le fait que Samsung fasse la même chose cette année a déjà été prédit, donc cette dernière fuite ne va pas vraiment vous faire sourciller. Il s’agit d’une stratégie inhabituelle, mais judicieuse, étant donné la pénurie mondiale de puces qui limite la production électronique à l’heure actuelle. En effet, les pressions de la chaîne d’approvisionnement sont censées forcer Samsung à rendre la version Snapdragon de ses Galaxy disponibles dans plus de régions cette fois-ci.

La question que se posent la plupart des gens est de savoir comment les performances seront affectées. Traditionnellement, les modèles Exynos et Snapdragon de ces smartphones sont assez analogues en termes de puissance, alors nous espérons que Samsung réussira à nouveau le même tour de passe-passe en 2022.