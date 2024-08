PlayStation 5 : 61,7 millions d’unités vendues, mais les ventes ralentissent

Près de quatre ans après son lancement, la PlayStation 5 s’est vendue à 61,7 millions d’exemplaires, a annoncé Sony aux investisseurs dans son dernier rapport trimestriel mercredi. Cette nouvelle vient s’ajouter à une baisse inattendue des ventes de PS5 d’un trimestre à l’autre, à mesure que la console prend de l’âge.

Plus important encore, la division Games & Network Services de Sony a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation, grâce à l’augmentation des revenus générés par les services d’abonnement PlayStation Plus et le PlayStation Store.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 93 milliards de yens (633,2 millions de dollars), soit 12 % de plus qu’au même trimestre de l’année précédente ; le bénéfice d’exploitation a fait un bond de 32 %, pour atteindre 65,2 milliards de yens (443 millions de dollars).

Où se situe la PlayStation 5 dans les ventes de consoles PlayStation ?

Quant à savoir où les 61,7 millions d’unités placent la PlayStation 5 dans sa famille de consoles, il est difficile de le dire, car l’industrie du jeu vidéo – à l’exception de Nintendo – est plutôt incohérente lorsqu’il s’agit de communiquer et de tenir à jour des chiffres de vente concrets. En effet, l’industrie du jeu vidéo, à l’exception de Nintendo, est plutôt incohérente lorsqu’il s’agit de communiquer et de tenir à jour des chiffres de vente concrets.

Les chiffres les plus récents font état de 113,5 millions de PS4 vendues en septembre 2020. Ainsi, après 8 ans d’existence, le total est environ le double de celui de la PS5 après 4 ans d’existence.

Il convient de noter que l’explosion de la demande au moment du lancement, les problèmes de fabrication et la pénurie de puces ont tous ralenti la sortie de la PS5, de nombreuses personnes n’ayant pas pu mettre la main sur un modèle pendant six mois ou plus.

Ce qui est plus inquiétant, c’est le ralentissement apparent des ventes, si l’on compare le premier trimestre fiscal de cette année à celui de l’année dernière. Les ventes de PS5 sont passées de 3,3 millions l’année dernière à 2,4 millions cette année, soit une baisse de 27 %. Les ventes de logiciels ont également baissé de 5 %, passant de 56,5 millions d’unités au cours du même trimestre de 2023 à 53,6 millions d’unités cette année.