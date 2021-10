Donald Trump lance la plateforme TRUTH Social pour rivaliser avec Twitter et Facebook

Si l’essor des réseaux sociaux a ouvert la voie à une amélioration radicale de la communication au fil des ans, des plateformes sociales comme Facebook et WhatsApp ont également représenté une menace pour la société à certains moments. De plus, dans le monde d’aujourd’hui, l’industrie des réseaux sociaux n’est contrôlée que par quelques grandes entreprises technologiques, Facebook étant la plus grande d’entre elles. Aujourd’hui, l’ancien président américain Donald Trump veut mettre fin à la « tyrannie des grandes entreprises technologiques » dans le secteur des réseaux sociaux en lançant sa propre plateforme sociale.

Baptisée TRUTH Social, cette société fera partie de la nouvelle organisation technologique de Trump, baptisée Trump Media & Technology Group (TMTG). Selon un communiqué de presse officiel, elle entrera en phase bêta en novembre. TRUTH Social sera disponible en tant que plateforme de réseau social sur invitation seulement à partir de début 2022.

L’annonce de TRUTH Social et de TMTG a été faite récemment par un tweet officiel de la porte-parole de Trump, Elizabeth Harrington. Harrington a partagé une image du communiqué de presse officiel dans l’un de ses derniers tweets, que vous pouvez consulter ci-dessous.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

—Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021