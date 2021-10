Les pénuries pourraient perturber les ventes record prévues de l’iPhone 13

by

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, l’industrie vit des moments difficiles avec les pénuries de puces récemment, et Apple est également touché par ces problèmes. Bloomberg rapporte qu’il est possible que des retards dans l’exécution des commandes des derniers gadgets d’Apple, notamment la série d’iPhone 13, l’Apple Watch 7 et les MacBook, se produisent, rendant l’attente de la livraison de la commande plus longue.

Les retards dans les commandes des dernières technologies Apple pourraient ruiner les achats des fêtes de fin d’année et les ventes record attendues.

Il n’est pas inhabituel de devoir attendre un produit Apple, mais selon Bloomberg, cette année, les retards pourraient être plus perceptibles et toucher davantage d’acheteurs. Cette situation nuirait à ce qui pourrait être le plus gros trimestre de vente de l’histoire d’Apple.

Selon des rapports de Bloomberg et d’Apple, le trimestre de décembre s’annonçait comme un trimestre très fort pour Apple, et le géant à la pomme croquée devait battre des records de ventes au cours de celui-ci.

Les attentes pour les trois derniers mois de 2021 étaient qu’Apple pourrait générer près de 120 milliards de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période l’année dernière. L’iPhone, qui représente environ la moitié des ventes d’Apple, est le produit pour lequel il pourrait y avoir le plus de pénuries. Par exemple, un mois après sa mise en vente, l’iPhone 13 Pro est désormais difficile à trouver dans toutes les couleurs et configurations. Selon les employés des boutiques Apple, ce n’est habituellement pas le cas, et ils auraient à faire face à de nombreux clients frustrés.

De réelles difficultés

En revanche, si vous choisissez de commander sur le site américain d’Apple, votre produit pourrait arriver entre le 22 et le 29 novembre, soit potentiellement plus tard que le Black Friday. La même date s’applique également aux iPad les plus récents.

Cependant, Apple n’est pas le seul à être touché par les pénuries. D’autres géants de la technologie, tels que Google, ont également connu des problèmes. Par exemple, de nombreux modèles Pixel 6 parmi les plus récents sont en rupture de stock, tandis que chez Amazon.com, il n’y aura pas de nouveaux stocks avant la fin de l’année 2021. D’autre part, la PlayStation 5 de Sony a eu des problèmes d’approvisionnement depuis son lancement il y a un an, tandis que Samsung connaît également des pénuries.

Il y a toutefois encore une chance qu’Apple parvienne à corriger le déséquilibre des stocks avant la fin du mois de décembre, étant donné que la firme basée à Cupertino est plutôt douée pour atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement. De plus, le lancement de plusieurs produits en même temps semble être un signe de confiance.