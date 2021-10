Voici toutes les couleurs des Pixel 6 et Pixel 6 Pro que vous pouvez obtenir en France

Lors de son très attendu événement de lancement Pixel Fall, Google a officiellement lancé ses smartphones phares, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. La série Pixel 6 peut être considérée comme le renouveau du flagship Pixel, notamment avec l’utilisation par Google de sa toute première puce Tensor interne à bord de ces appareils.

La série Pixel 6 comprend également des écrans d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, des caméras de 50 mégapixels, une recharge rapide de 30 W, et aussi le premier à venir avec Android 12 hors de la boîte. Maintenant, si vous vous demandez, qu’elles sont toutes les couleurs dans lesquelles vous pouvez obtenir le Pixel 6, eh bien, voici un rapide article pour vous informer des coloris disponibles à l’international, et ceux disponibles en France.

Maintenant, contrairement à son terne flagship Pixel 5 de l’année dernière, Google a conçu la série Pixel 6 pour vous offrir plus de variété. Les Pixel 6 et 6 Pro sont tous deux disponibles dans 3 variantes de couleurs différentes chacune, avec un design à double ton séparé par la barre de la caméra.

Variantes de couleurs du Pixel 6

Le Pixel 6 standard comprend un écran plat à l’avant, un cadre avec une finition en aluminium mat, et un panneau arrière en verre avec une grosse bosse de caméra. À l’échelle mondiale, vous pouvez acheter le Pixel 6 dans les variantes de couleurs suivantes :

Sorta Seafoam

Kinda Coral

Stormy Black

En France, le Pixel 6 sera uniquement disponible dans les coloris :

Noir Carbone (Stormy Black)

Gris Océan (Stormy Black)

Variantes de couleurs du Pixel 6 Pro

Le Pixel 6 Pro comprend un écran incurvé plus grand à l’avant, un châssis en aluminium poli et un dos en verre avec la même barre de caméra, mais avec un capteur téléobjectif supplémentaire. De plus, par rapport au Pixel 6 standard, la variante Pro est proposée dans des couleurs plus premium. Vous pouvez obtenir le Pixel 6 Pro dans les variantes de couleurs suivantes :

Sorta Sunny

Cloudy White

Stormy Black

En France, le Pixel 6 Pro sera uniquement disponible dans les coloris :

Noir Carbone (Stormy Black)

Du choix … sauf en France

Ces dernières années, les smartphones sont devenus plus que des smartphones, et leur design et leur apparence générale jouent un rôle important dans le processus d’achat d’un smartphone pour de nombreuses personnes.

Quel coloris de Pixel 6 ou Pixel 6 Pro allez-vous choisir et pourquoi ?