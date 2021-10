Google lance les Pixel 6 et Pixel 6 Pro à partir de 649 euros

Google a officiellement présenté en avant-première le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro en août dernier. À l’époque, Google a juste révélé le design du smartphone, le schéma de dénomination, et qu’il se vantera du SoC Tensor maison de Google avec la puce de sécurité Titan M2.

Aujourd’hui, Google vient de présenter ses Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Et entre l’annonce officielle de Google et l’annonce de la date de lancement de la société, presque tout ce qui concerne la série Pixel 6 a fuité. Par conséquent, les informations ci-dessous concernant les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro correspondent aux fuites et aux rumeurs que nous avions entendues.

Durant l’annonce, Google a également confirmé qu’elle commencerait à expédier les appareils le 28 octobre. D’autres accessoires pour le Pixel 6, comme le nouveau Pixel Stand, les étuis officiels et le bloc de charge sont mis à vente au lancement. La série devrait être disponible en petites quantités au départ en raison de la pénurie mondiale de puces — qui a même forcé Apple à réduire la production de l’iPhone 13.

Abandonner le XL pour le Pro

Google a historiquement introduit deux appareils dans sa gamme phare — une variante standard et un monstre avec une étiquette « XL ». La différence entre le Pixel standard et le Pixel XL n’avait pas l’habitude d’être si grande, à part la taille de l’écran et la taille de la batterie. Cependant, il ne semble pas que ce soit le cas maintenant.

Google utilisera désormais l’appellation « Pro » pour le Pixel XL cette fois-ci. Il présentera certainement plus de spécifications « Pro » et pas seulement un écran plus grand. C’est assez commun dans le secteur des smartphones Android puisque plusieurs flagships ont une variante Pro, y compris ceux de OnePlus, OPPO, et plus encore. Cela se reflétera également dans leurs prix, semble-t-il.

Design

Depuis quelques mois maintenant, Google nous a déjà montré à quoi ressemble le Pixel 6. Et en ce qui concerne les Pixel des précédentes générations, le Pixel 6 ne ressemble à aucun autre Pixel du passé. Le design est très différent par rapport à la précédente génération.

Il est fait de verre et de métal, par opposition au polycarbonate de la précédente génération. La société revient à une finition à deux tons qui faisait partie de la série Pixel jusqu’à la gamme Pixel 3. Les deux couleurs sont séparées par la barre noire, avec une nuance plus sombre de la couleur au-dessus du bloc de la caméra. En fait, vous pouvez faire la différence entre le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro en observant de près l’espace au-dessus de la barre de la caméra. Le smartphone avec plus d’espace au-dessus de la barre de l’appareil photo est le Pixel 6 Pro.

Selon les clichés, les variantes de couleur du Pixel 6 seront appelées « Sorta Seafoam », « Stormy Black » et « Kinda Coral », tandis que les couleurs du Pixel 6 Pro seront nommées « Stormy Black », « Sorta Sunny » et « Cloudy White ». Malheureusement, en France nous allons uniquement avoir les coloris Gris Océan et Noir Carbone pour le le Pixel 6, et Noir Carbone pour le Pixel 6 Pro.

En outre, on observe que la bosse de la caméra dépasse assez largement de la coque arrière du smartphone. Concernant la façade avant, nous pouvons voir de minces bords d’écran, avec un minuscule menton en bas et des bords carrés. De plus, la caméra frontale est située dans une découpe centrée en forme de poinçon.

Le Pixel 6 mesure 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm, tandis que la variante Pro mesure 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. Ils pèsent respectivement 207 et 210 g.

Écran

Tout en poursuivant sur la face avant du smartphone, la plus petite des deux variantes, le Pixel 6 standard, est équipé d’un écran plat de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels avec une densité de pixels de 411 ppp. Le ratio de l’écran est 20:9.

D’autre part, le Pixel 6 Pro est équipé d’un écran LTPO AMOLED incurvé de 6,67 pouces au format 19.5 : 9 prenant en charge une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il offre une résolution Quad HD+, soit 3 120 x 1 440 pixels, avec une densité de pixels de 512 ppp. En outre, l’écran du Pixel 6 Pro va descendre jusqu’à 10 Hz pour préserver l’autonomie de la batterie.

Les deux smartphones disposent d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, et ils vont offrir une luminosité élevée, un rapport de contraste supérieur à 1 000 000 : 1, une compatibilité HDR et enfin une profondeur maximale de 24 bits pour 16 millions de couleurs.

Spécifications

La série Pixel 6 va être dotée du tout premier SoC Tensor personnalisé de Google. Beaucoup de choses sur le SoC Tensor du Pixel 6 ont été rapportées au cours des deux derniers mois. Le Tensor est le premier processeur entièrement conçu par Google, spécialement pour Pixel. Il permet au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro de s’imposer comme les smartphones les plus rapides et les plus intelligents de la gamme. Google affirme qu’il va offrir des performances jusqu’à 80 % plus rapides que le Pixel 5, et s’avère très fluide.

Et grâce à la puce Tensor, l’IA avancée de Google est intégrée directement à votre smartphone. Cela permet d’améliorer la rapidité et la précision des fonctionnalités Google exclusives, comme la reconnaissance vocale et le traitement d’images. Ce processeur économise aussi de l’énergie, pour une journée complète d’autonomie.

Outre le SoC Tensor, le Pixel 6 est livré avec 8 Go de RAM tandis que le Pixel 6 Pro est livré avec 12 Go de RAM. Les deux smartphones seront livrés avec 128 Go de stockage interne de base, la variante 256 Go étant disponible pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro et la variante 512 Go étant exclusive au 6 Pro.

Question de la batterie et la charge

En ce qui concerne la batterie, la plus petite variante dispose d’une batterie de 4 614 mAh, tandis que le modèle Pro a une énorme batterie de 5 003 mAh. Couplée au chipset personnalisé Tensor, la gamme Pixel 6 va offrir une excellente autonomie. Le géant de la technologie affirme que la gamme Pixel 6 va offrir une autonomie au-delà de 24 heures en mode d’utilisation standard, et jusqu’à 48 heures d’autonomie avec l’ultra économiseur de batterie.

Enfin, la gamme Pixel 6 va se vanter de la charge rapide de 30W en filaire, et 23W en sans-fil, grâce au nouveau Pixel Stand. Ils sont dotés de la fonction « Battery Share », qui n’est que le nom donné par Google à la recharge sans fil inversée. Malheureusement, la gamme n’est pas livrée avec un chargeur dans la boîte.

SoC Google Tensor

Google a officiellement annoncé qu’elle allait lancer son SoC Tensor personnalisé à l’intérieur de la série Pixel 6 en août dernier. Lors de son annonce, Google a affirmé que le chipset sera capable de gérer tous les modèles complexes d’IA et de ML sans internet. La société a également annoncé qu’elle prendra en charge la sécurité Titan M2.

Aujourd’hui, Google a révélé de nombreux détails sur le SoC Tensor. Le chipset est fabriqué sur la structure du nœud de 5 nm. Google n’opte pas pour une fabrication en 4 nm dans un contexte de pénurie de puces, ce qui semble assez logique. Il est intéressant de noter qu’au lieu de la configuration CPU 1 +3 +4 (un cœur premium, trois cœurs haute performance et quatre cœurs d’efficacité énergétique) pour laquelle optent les chipsets de niveau phare comme le Snapdragon 888, Google a opté pour une configuration CPU 2 +2 +4 pour le SoC Tensor du Pixel 6. La configuration du CPU du chipset Tensor est la suivante :

2 ARM Cortex-X1 cadencés à 2,802 GHz

2 x ARM Cortex-A76 cadencés à 2,253 GHz

4x ARM Cortex-A55 cadencé à 1,80 GHz

Selon les benchmarks publiés jusqu’ici, le SoC Tensor est l’un des chipsets les plus puissants. Il prend en charge le décodeur AV1 de Google qui est capable de décoder du contenu 4K à 60 fps, ce qu’aucun processeur Qualcomm n’est capable de faire. Il est également en mesure de prendre en charge les fonctionnalités de la caméra telles que le mode Vision nocturne, le mode portrait et la gomme magique. En outre, la série Pixel 6 prend en charge une dictée vocale améliorée alimentée par Google Assistant grâce au puissant chipset Tensor.

Enfin, le SoC Tensor prend en charge les réseaux 5G. Il est doté du modem Exynos 5123, le même que l’on retrouve dans les variantes Exynos des smartphones Galaxy S20 et Note 20. Grâce à ce puissant modem, la série Pixel 6 prend également en charge le Wi-Fi 6E.

Android 12

Google a publié le code source stable d’Android 12 sur la version AOSP au début du mois d’octobre 2021. Bizarrement, la société n’a pas publié Android 12 pour les appareils Pixel à ce moment-là — quelque chose qu’elle fait depuis quelques années. En effet, Google attendait le lancement de la série Pixel 6 qui est livrée avec Android 12 hors de la boîte.

Android 12 est livré avec un certain nombre de fonctionnalités. Celles-ci incluent la nouvelle conception de design Material You et la thématisation de l’UX basée sur les fonds d’écran. En outre, il y a plus de fonctionnalités de confidentialité qu’auparavant, qui comprennent également un tableau de bord de la vie privée pour montrer quelles applications utilisent la caméra, le microphone ou la localisation de votre smartphone. Il existe également un certain nombre d’autres fonctionnalités.

Caméras

Au cours des dernières années, Google s’est retrouvé en tête du marché de la photo Android avec sa gamme Pixel. Les caméras que l’on retrouve dans la série de smartphones Pixel sont parmi les meilleures du marché. Nous attendons le même niveau de performance de la part de la gamme Pixel 6.

Le Pixel 6 arbore une configuration à double caméra à l’arrière. D’autre part, le Pixel 6 Pro dispose d’une configuration à triple caméra à l’arrière, dont un capteur grand-angle et une caméra téléobjectif qui prendra en charge un zoom optique 4 X. Comme le souligne Google, les nouvelles caméras laissent désormais entrer 150 % de lumière en plus. La caméra frontale se vante d’un support de l’enregistrement vidéo 4K sur les deux smartphones. Pour ceux qui l’ignorent, la caméra frontale du Pixel 5 ne prend en charge que l’enregistrement vidéo 1080p à 30 images par seconde.

En outre, les améliorations apportées au NPU (Neural Processing Unit) et à l’ISP (Image Signal Processor) garantissent une meilleure capture vidéo. Comme vous pouvez le constater, Google abandonne le capteur photo grand-angle de 12 mégapixels que nous avons vu sur les smartphones Pixel au fil des ans. Le capteur photo principal utilise un capteur GN1 de 50 mégapixels de Samsung. Le téléobjectif est quant à lui un capteur de 12 mégapixels tandis que le capteur ultra grand-angle utilise un capteur de 48 mégapixels.

En dehors de cela, Google embarque des fonctions de la caméra telles que le mode Vision de nuit, le mode portrait et Gomme magique. Alors que nous avons déjà vu le mode Vision de nuit et le mode portrait sur les Google Pixel d’ancienne génération, Gomme magique est une nouvelle fonction qui supprime les éléments indésirables du cliché.

Prix et disponibilité

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro seront disponibles dès le 28 octobre, à partir de 649 € pour le Pixel 6, proposé en deux coloris (Gris Océan et Noir Carbone), et de 899 € pour le Pixel 6 Pro, disponible en couleur Noir Carbone, sur le Google Store.

Pour tout achat d’un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, il sera possible de bénéficier de 3 mois d’abonnements à YouTube Premium et Google One. Aussi, le casque Bose 700 à réduction de bruit sera offert, pendant la période de pré-commande entre le 19 et le 27 octobre.

Avec un tel prix, les Pixel 6 et le Pixel 6 Pro deviennent les flagships les plus abordables de cette année. À titre de comparaison, le dernier iPhone 13 d’Apple débute à 809 euros pour la variante mini.