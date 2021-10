ColorOS 12 est lancé à l’échelle mondiale, et débute sur le OPPO Find X3 Pro 5G

Il y a quelques jours, OPPO a officiellement annoncé ColorOS 12 au niveau mondial et a commencé à déployer le nouveau système d’exploitation sur son flagship OPPO Find X3 Pro 5G. ColorOS 12 a été officiellement dévoilé en Chine le 17 septembre, faisant de OPPO l’un des premiers constructeurs à déployer la nouvelle surcouche basée sur Android 12 de Google.

Le déploiement mondial apportera ColorOS 12 aux appareils Find X3 Pro en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie. Avec son nouveau système d’exploitation, OPPO vise à offrir aux utilisateurs une expérience Android proche de la version dite « stock », ainsi que des fonctionnalités d’interface utilisateur riches qui stimulent la productivité et enrichissent l’expérience utilisateur.

Le système d’exploitation ColorOS 12 repose sur quatre piliers principaux : le design inclusif, l’efficacité intelligente, la protection de la vie privée et la fluidité. Chacun d’entre eux s’accompagne de son propre ensemble de caractéristiques et de fonctionnalités.

Design inclusif

OPPO a décidé d’adopter une approche internationalisée avec ColorOS 12 en faisant de l’inclusivité une priorité absolue. Cela a été réalisé en modifiant les mises en page pour inclure plus d’espace et réduire la densité d’information et le bruit visuel.

We’ve made #ColorOS12 more inclusive than ever : ✅ Redesigned layout for improved readability.

✅ Better visual contrast.

✅ Adaptable text support for 67 languages. Quicker, smoother and slicker. For you. #JustSync pic.twitter.com/SkLf7EeYnV — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Il y a également un nouveau code couleur en jeu — les couleurs vives sont utilisées pour mettre en évidence les informations importantes et les couleurs sombres sont utilisées pour les informations secondaires. OPPO introduit également OMOJI, les emojis animés en 3D de la société qui utilisent également des algorithmes de capture de visage pour imiter les expressions faciales des utilisateurs en temps réel.

Every Omoji is unique, thanks to ColorOS 12’s advanced Facial Capture Algorithms 👩🏿‍🎤 👩‍🦱 👳 👨‍🦱 🧕 👱‍♀️ 👨🏿‍🦱 👸🏼 🧝 🤶🏿 👲

Create your own Omoji with over 200 fashion accessories and expressions 😉 *#OmojiForYou only on #ColorOS12. pic.twitter.com/FQHuXl7rzo — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Une nouvelle fonction Always-on Display 2.0 permet aux utilisateurs de placer leurs OMOJI animés en 3D directement sur leur écran de verrouillage.

Add Omojis to your Always-on Display now, for a screen that’s uniquely YOU 🤩 Your imagination is the limit with #ColorOS12! 💚 pic.twitter.com/ONIUd46iot — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Même si OPPO a choisi de ne pas utiliser le design Material You de Google, il y a une fonctionnalité sympa qui est présente sur les deux interfaces utilisateur — c’est le sélecteur de couleurs de fond d’écran. Il analyse les couleurs d’un fond d’écran statique et les applique comme thème à l’ensemble de l’interface utilisateur.

Efficacité intelligente

La deuxième fonctionnalité principale de ColorOS 12 est l’efficacité intelligente et elle se concentre sur la façon dont vous connectez votre smartphone à un ordinateur, ainsi que sur la gestion du téléphone et de l’énergie. La fonction PC Connect permet aux utilisateurs de projeter l’écran de leur téléphone sur un PC et de le contrôler à partir de là, avec un transfert de fichiers aisé par un simple glisser-déposer entre les deux appareils.

Tired of wasting time transferring files? Work across multiple devices with #ColorOS12 PC connect! 📱 ↔️ 💻

📁 Move files

🧐 Read notifications

▶️ Watch videos across two screens#JustSync pic.twitter.com/FWHp2kOtZT — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Un nouveau tableau de bord de la batterie aide les utilisateurs à surveiller et à gérer leur consommation d’énergie, ainsi qu’une nouvelle fonction d’économie d’énergie en un seul geste. La fonction Flex Drop que nous connaissons de ColorOS 11 est de retour, vous permettant de redimensionner les fenêtres et de faire du multitâche sur votre smartphone, ainsi que la fonction de traduction à 3 doigts, qui utilise Google Lens pour offrir une traduction en temps réel dans les applications, les pages Web et les images.

#ColorOS12 will automatically detect the apps that are using excessive battery power and give you the best battery-saving plan, which is a more relaxing way to prolong battery life. 🔋

Click and save power! ⌛ #JustSync pic.twitter.com/uOIfLWjM24 — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Protection de la vie privée

Toutes les fonctionnalités de protection de la vie privée d’Android 12, telles que les tableaux de bord de confidentialité, le partage de localisation approximative et les indicateurs de microphone et d’appareil photo ont été intégrés dans ColorOS 12, aux côtés de certaines fonctionnalités de protection de la vie privée développées par l’équipe OPPO.

Le système privé, le coffre-fort privé et le verrouillage des applications sont tous présents, et il y a un nouveau système Anti-peeping qui utilise l’IA et des capteurs intelligents pour détecter si quelqu’un d’autre regarde votre smartphone et cache les informations de notification détaillées en conséquence.

Une expérience fluide

OPPO introduit le Quantum Animation Engine 3.0 dans son nouveau système d’exploitation, qui fait quelque chose de vraiment intéressant. En plus des plus de 300 animations améliorées, ColorOS 12 attache désormais une masse virtuelle aux objets de l’interface, ce qui les fait bouger de manière beaucoup plus réaliste.

Q: Can I make widgets that move as if they’re in the real world? 👀

A: Done. With Quantum Animation Engine 3.0.#ColorOS12#JustSync pic.twitter.com/KRriPGSKSc — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

L’AI System Booster est un outil d’optimisation des performances intégré au système, et il apprend de vos habitudes pour assurer un fonctionnement aussi fluide que possible. OPPO affirme que lors de tests internes, l’AI System Booster a réduit l’utilisation de la RAM de 30 % et a prolongé l’autonomie de la batterie de 12 % en moyenne.

#ColorOS12 comes equipped with an AI-driven system booster, reducing your device’s aging rate to less than 3% after 3 years of daily usage.

Your OPPO will stay fast and smooooooooooth. 🏄 #JustSync pic.twitter.com/GxFp0vkEXk — ColorOS (@colorosglobal) October 11, 2021

Le GPA 2.0 (General Performance Adjustor) prend soin des sessions de jeu intenses et devrait empêcher le téléphone de surchauffer.

Calendrier de déploiement de ColorOS 12

À partir d’octobre 2021

Find X3 Pro 5G

Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Find X3

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 5G*

A partir de novembre 2021

Find X2 Pro

Find X2 Pro Lamborghini Edition

Find X2

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro+ 5G Limited Edition Detective Conan

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

À partir de décembre 2021

Ace2

Ace2 EVA Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G

Première moitié 2022

OnePlus 9R 5G*

OnePlus 8T*

OnePlus 8 Pro*

OnePlus 8*

OnePlus 7 T Pro*

OnePlus 7T*

OnePlus 7 Pro*

OnePlus 7*

Reno Ace

Reno Ace Gundam Edition

Reno 10x zoom version

Reno Barcelona Custom Edition

Reno4 Pro 5G

Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Reno4 5G

Reno4 SE 5 G

Reno3 Pro 5G

Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Reno3 5G

Reno3 vitality version

K9 Pro 5G

K7

K7x

A93s 5G

A92s 5G

A72 5G

A55 5G

A53 5G



* Seuls les smartphones OnePlus chinois recevront la mise à jour. Les modèles mondiaux resteront sous OxygenOS.