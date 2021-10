Cette semaine, Apple, Google et Samsung lancent le combat des chefs ! MacBook, Pixel et Galaxy

Donc, au cas où vous avez déjà hiberné, ou si vous vous souciez moins de la technologie, vous savez que Apple, Google, Samsung et Huawei organisent des événements cette semaine ! Oui, ils ont tous lieu cette semaine, mais probablement pour la première fois, les quatre acteurs les plus importants du monde des smartphones de ces dernières années organisent des événements consécutifs !

Bien que j’ai mentionné Huawei, je laisserai le géant technologique chinois en dehors de celui-ci puisque nous nous attendons à peu près uniquement à voir la série Nova 9 pour le marché européen — pas de Huawei P50 Pro.

Il nous reste donc les trois grands : Apple, Google et Samsung.

L’événement « Unleashed » d’Apple le 18 octobre

Bien sûr, il s’agit d’ordinateurs portables, mais ce qui se passera le 18 octobre est assez important pour le monde de la technologie en général ! Apple devrait annoncer :

De nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec un design amélioré pour la première fois depuis 2016

Un nouveau Mac mini avec un design amélioré

AirPods 3

La version finale (publique) de macOS Monterey

Les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces partagent sans doute leur élément matériel le plus important avec l’iPhone ! C’est exact. Depuis les MacBook M1 de 2020, Apple a commencé à faire la transition vers l’utilisation de processeurs basés sur l’architecture ARM même pour ses ordinateurs. Il s’agit d’un saut monumental pour l’informatique personnelle. La puce qui alimente le MacBook est pratiquement une version améliorée de la puce A15 Bionic d’Apple. C’est ce qui permet aux MacBook d’exécuter les applications iPhone et iPad !

Nous entendons également des rumeurs sur les AirPods 3 depuis des années, et il semble que l’attente soit enfin terminée. Pourtant, les AirPods 3 ne sont pas aussi sûrs pour cet événement que le nouveau MacBook. Si nous finissons par voir de nouveaux AirPods, ils devraient ressembler à un mélange entre les AirPods Pro et les AirPods standard — avec des tiges plus courtes, mais un port supra-auriculaire au lieu d’intra-auriculaire.

L’événement Google Pixel 6 le 19 octobre

Nous nous attendons à voir :

Bien que tout ce qui concerne l’événement du 19 octobre de Google semble assez évident, nous pourrions voir quelques surprises. Oui, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront enfin entièrement dévoilés avec un tout nouveau design, des capteurs de caméra améliorés, et bien sûr, Android 12.

Cependant, selon des sources, nous pourrions voir un « One more thing », et non, je ne parle pas d’Apple. Oui, Google pourrait copier la stratégie d’Apple et nous montrer le Pixel Fold.

L’information sur le premier rival pliable de Google, le Galaxy Z Fold, circule sur Internet depuis des mois maintenant. Le Pixel Fold sera lancé à la fin de l’année, mais même si c’est vrai, rien n’empêche Google de l’annoncer ou de le « pré-annoncer » lors de l’événement de cette semaine.

L’événement Samsung « Galaxy Unpacked Part 2 » le 20 octobre

Et cela nous amène à l’événement « Galaxy Unpacked Part 2 » de Samsung. Le nom suggère qu’il s’agit d’une suite à l’événement Unpacked original, au cours duquel nous avons découvert les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Cela laisse plutôt entendre qu’il n’y aura pas de nouveau dispositif, mais il se peut que nous voyions de « nouvelles » choses, alors ne rayez pas Samsung de votre agenda tout de suite.

Samsung devrait présenter de nouvelles options de couleurs pour la série Z Flip, ou peut-être même dévoiler le Galaxy S21 FE tant, tant, tant attendu. Malheureusement, nous ne devrions pas avoir de trop grands espoirs, car de nombreuses sources fiables ont répondu à la question « verrons-nous le S21 FE pendant Unpacked 2 », et elles disent… non.

One UI 4 basée sur Android 12 pourrait être la petite star du spectacle puisque Samsung a travaillé dur pour diffuser des versions bêta du nouveau logiciel pour la série Galaxy S21. One UI 4 promet des animations plus fluides, de nouveaux widgets et de toutes nouvelles options de personnalisation de l’interface utilisateur.

Apple vs Google vs Samsung : Qui va gagner la guerre des événements de la mi-octobre ?

Comme je l’ai mentionné au début de cet article, il est plutôt inhabituel de voir autant d’annonces importantes la même semaine, et encore moins deux fois de suite ! Bien sûr, cela entraîne un tas de questions, auxquelles nous aimerions répondre : Apple avait-elle peur d’organiser un événement le même jour que Google ?

Lorsque l’événement « Unleashed » d’Apple a été annoncé, une chose a immédiatement retenu l’attention : c’est un lundi ! C’est très, très, très inhabituel, et franchement, je ne me souviens même pas de la dernière fois où Apple a organisé un événement un lundi. D’habitude, Apple envoie les invitations le mardi, organise l’événement une semaine plus tard, puis ouvre les précommandes de ses nouveaux produits soit immédiatement, soit le vendredi de la même semaine.

Pas cette fois-ci. Pourquoi ? Nous ne le saurons jamais « officiellement », mais il est assez difficile de ne pas faire de parallèle. Google avait déjà annoncé l’événement Pixel 6 il y a un certain temps, et honnêtement, on ne s’attendait pas à un événement Apple la même semaine.

Samsung avait-elle vraiment besoin de s’impliquer dans cette affaire ? Qui seront les gagnants et les perdants de cette bataille technologique de la mi-octobre ? Non, Samsung n’avait pas vraiment besoin de s’impliquer. Cependant, je pense que c’est un excellent moyen pour la société sud-coréenne de bénéficier d’une exposition supplémentaire si elle s’immisce dans le combat MacBook-Pixel. C’est l’effet domino. Le fait même que nous parlions maintenant de Samsung aux côtés d’Apple et de Google, même si nous ne nous attendions pas à un tout nouveau matériel lors de la deuxième partie d’Unpacked, montre que cela fonctionne !