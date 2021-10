Samsung organisera un Galaxy Unpacked 2 le 20 octobre, le Galaxy S21 FE arrive ?

Il semble que la semaine prochaine sera assez chargée pour le secteur de la technologie. Apple a récemment annoncé qu’elle organisera un nouvel événement Unleashed le lundi 18 octobre pour présenter sa nouvelle série de Mac. Le lendemain, c’est Google qui présentera sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et maintenant, Samsung a également annoncé qu’elle organiserait un second événement Galaxy Unpacked le mercredi 20 octobre.

Lors de ce Galaxy Unpacked Part 2 la société indique qu’elle va révéler quelque chose de nouveau, bien que le mystère reste entier. Mais si nous nous en tenons aux rumeurs et aux éventuels nouveaux appareils Samsung, nous pourrions voir n’importe quoi, d’une nouvelle Galaxy Tab S8 au Galaxy S21 FE.

Le Galaxy S21 FE était censé arriver en août, mais sa sortie a été repoussée en raison de la pénurie mondiale de puces. Samsung aurait envisagé d’annuler le smartphone, mais tout semble être sous contrôle maintenant.

Il s’agit probablement d’un Galaxy S21 dépouillé de quelques caractéristiques onéreuses, avec un écran de 6,4 pouces à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration à trois caméras, une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et la puce phare Snapdragon 888 de Qualcomm. Le smartphone devrait être vendu aux alentours de 650 euros, un prix inférieur à la gamme phare qui pourrait l’aider à attirer davantage d’acheteurs que la série Galaxy S21 et en faire l’un des meilleurs smartphones de la fin d’année.

On ne sait pas exactement quand l’expédition commencera, mais une récente rumeur dresse un tableau sombre, affirmant qu’il sera commercialisé au début de l’année prochaine.

Seulement de nouveaux coloris pour le Z Flip 3 et un nouveau réfrigérateur ?

Cependant, certaines sources ne sont pas convaincues que nous verrons le smartphone le 20 octobre, l’un d’entre eux affirmant que Samsung révélera les nouvelles couleurs du Galaxy Z Flip 3 lors de l’événement et un autre suggérant qu’il pourrait être destiné au lancement d’un nouveau réfrigérateur pour la gamme Bespoke.

CONFIRMED

Gray, Light Pink, White, Blue, Yellow are the new colors for the Z Flip3. https://t.co/GKBcGswtNX pic.twitter.com/aX4S47Nzbs —Tron ❂ (@FrontTron) October 13, 2021

Actually, I think this next Unpacked is going to feature a refrigerator, in the Bespoke line. https://t.co/auTnvKX4e0 —E (@evleaks) October 13, 2021

Le Galaxy Unpacked Part 2 sera le quatrième événement Unpacked du géant sud-coréen en 2021 et les images de l’invitation suggèrent qu’il sera centré sur les applications. Le précédent événement Unpacked de Samsung a annoncé l’arrivée de certains des meilleurs appareils pliables du marché, avec les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, la dernière Galaxy Watch 4, et la toute nouvelle paire de Galaxy Buds 2.

L’événement aura lieu le 20 octobre et il commencera à 16 heures, heure française. Il sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Samsung.