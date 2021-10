Les AirPods 3 lancés aujourd’hui aux côtés des nouveaux MacBook Pro

Nous nous rapprochons du prochain événement Apple Unleashed qui est prévu pour ce soir à 19 heures, il est donc naturel de s’attendre à des tonnes de rumeurs sur les annonces d’Apple. Il est probable que le titre « Unleashed » a un rapport avec les nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui seront probablement présentés. Et ces modèles devraient être dotés par le successeur du puissant Apple M1.

Néanmoins, certaines des dernières rumeurs ont déjà été mentionnées par d’autres sources, mais il y en a une, en particulier, qui semble un peu décalée, car les nouveaux AirPods 3 pourraient être annoncés aux côtés des deux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui présenteraient également une encoche sur leurs écrans.

Selon une note aux investisseurs de l’analyste Dan Ives de Wedbush, la troisième génération d’AirPods sera très probablement lancée lors du prochain événement Apple Unleashed. Ils arriveront avec un design qui ressemble à celui que nous voyons dans les actuels AirPods Pro.

Cependant, même si les AirPods de troisième génération sont censés ressembler aux AirPods Pro, ils seront dépourvus de la fonction de suppression active du bruit, Apple préférant conserver cette caractéristique comme principale différence entre les modèles standard et « Pro ». Malgré tout, les nouveaux écouteurs devraient avoir une qualité sonore améliorée et d’autres nouvelles caractéristiques, notamment un boîtier de charge plus petit.

Apple aurait l’intention de conserver les AirPods 2 dans sa gamme, ce qui signifie que la société a plusieurs scénarios de prix et de marketing en tête. Elle pourrait maintenir le prix des AirPods 2 à 179 euros (avec un étui de charge filaire) ou 229 euros (avec un étui de recharge sans fil) et augmenter le prix des AirPods 3, ou bien fixer le prix du modèle actuel à de nouveaux prix plus bas et lancer les AirPods 3 à 179/229 euros en fonction de l’étui de charge.

Des MacBook Pro avec une encoche

C’est la deuxième fois que nous recevons des informations suggérant que les AirPods 3 seront lancés aux côtés des nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces puisque l’utilisateur Weibo @PandaIsBald l’a déjà mentionné il y a quelques jours. C’est également lui qui nous a fait savoir qu’Apple allait lancer un iPad de génération 9 lors du dernier événement Apple de septembre, donc au moins il avait raison sur ce point. Cependant, une autre rumeur concernant le prochain événement Apple suggère que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront dotés d’une encoche. Oui, tout comme celle de l’iPhone.

Nous sommes très sceptiques quant à cette rumeur, car il pourrait également s’agir d’une blague d’un utilisateur de Weibo qui n’a pas d’antécédents. Mais, on ne peut pas nier qu’il serait intéressant de voir cela se produire, car cela signifie que nous pourrions n’obtenir deux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro avec presque aucun bord d’écran. Cependant, le dernier événement d’Apple nous a également fait remettre en question les fuites encore plus qu’avant, alors prenez cette information avec des pincettes.