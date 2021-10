Apple Unleashed : ce que nous attendons de voir ce soir à 19 heures

by

Apple a annoncé que son événement d’octobre 2021, intitulé Unleashed ! (Accrochez-vous !), aura lieu dans quelques heures, soit ce lundi 18 octobre à 19 heures.

L’entreprise technologique promet de dévoiler des produits assez impressionnants. C’est pourquoi nous comptons avec impatience les heures qui nous séparent du lancement de l’événement de ce soir.

Toutefois, si l’attente est trop longue pour que vous puissiez découvrir ce qu’Apple a en boutique, voici tout ce que nous attendons de la prochaine présentation d’Apple.

MacBook Pro avec une puce Apple M1X

Le seul appareil que nous attendons à coup sûr lors de l’événement Unleashed ! d’Apple est un tout nouveau MacBook Pro de 16 pouces (2021). Le grand MacBook Pro est l’un des rares appareils à ne pas avoir été rafraîchi au cours de l’année écoulée, et de nombreuses rumeurs indiquent que cela est sur le point de changer.

En outre, nous nous attendons à ce qu’un MacBook Pro 14 pouces (2021) soit également présenté avec les mêmes caractéristiques que son grand frère de 16 pouces. Non seulement les nouveaux MacBook Pro 2021 devraient être plus grands que le MacBook Pro de 13 pouces de l’année dernière, mais il est pratiquement certain qu’ils utiliseront la très attendue puce Apple M1X.

Le SoC M1 d’Apple est un puissant outil qui a contribué à faire de ses dernières technologies — comme le MacBook Pro (2020), l’iMac (2021) et l’iPad Pro (2021) — les meilleurs appareils de l’arsenal de la marque.

Les rumeurs concernant le M1X indiquent que le matériel de suivi sortira avec 10 cœurs de CPU et 16 ou 32 cœurs de GPU, selon la variante choisie. À titre de comparaison, le M1 n’utilise que 8 cœurs pour son CPU et 8 autres pour son GPU, donc si les rumeurs sont vraies, le M1X sera une puce encore meilleure pour les designers et les personnes exerçant des professions à forte intensité graphique.

Mac mini avec puce M1X

Les fans des ordinateurs d’Apple pourraient bien se régaler à nouveau lors de Unleashed ! car il est probable que la société dévoile également un nouveau Mac mini équipé de la puce M1X.

Lorsque la marque a lancé le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M1 l’année dernière, elle a également annoncé un nouveau Mac mini (M1, 2020), et on ne serait pas surpris si la société faisait de même cette année.

Cependant, on peut avoir davantage de doute que la série MacBook Pro M1X. D’une part, nous n’avons pas vu autant de rumeurs de Mac mini que de rumeurs de MacBook Pro. De plus, les pénuries mondiales de puces ont eu un impact énorme sur la fabrication de nouvelles technologies, notamment dans le secteur informatique. Il est très probable qu’Apple veuille reporter ses plans pour sa gamme de Mac mini à l’année prochaine afin de pouvoir mieux répondre aux demandes pour son nouveau MacBook Pro.

AirPods 3

Enfin, si les ordinateurs d’Apple ne vous passionnent pas, vous aurez peut-être envie de regarder la société dévoiler la nouvelle génération de ses écouteurs sans fil : les AirPods 3. Il y a eu un certain nombre de preuves qui suggèrent un nouvel ajout dans la gamme AirPods.

Le facteur le plus important est la fonction Spatial Audio d’Apple. La technologie de son immersif d’Apple permet de créer un paysage sonore à 360 degrés dans lequel vous pouvez vous immerger lorsque vous écoutez votre musique, vos films et vos séries TV préférées. Cependant, elle n’est pas prise en charge par la dernière génération d’AirPods — elle n’est disponible que sur les écouteurs sans fil AirPods Pro et les écouteurs supra-auriculaires AirPods Max.

Il serait logique qu’Apple lance enfin une paire d’AirPods de base qui pourrait tirer parti de sa meilleure technologie audio.

Comment regarder l’événement Apple ?

Vous pouvez regarder l’événement en ligne ce lundi 18 octobre. L’événement commencera à 19 heures, heure française, et sera disponible en streaming sur l’application Apple TV, sur Apple.com et sur le compte YouTube officiel d’Apple.

Tous les principaux navigateurs, comme Firefox, Safari et Google Chrome, peuvent diffuser l’événement en continu sur Apple.com. Vous pouvez également regarder l’événement en direct depuis l’application Apple TV dédiée. L’événement Unleashed sera également diffusé sur YouTube, mais il pourrait y avoir un peu de retard lors du visionnage de l’événement sur la plateforme. Il est préférable de se rendre directement sur le site d’Apple pour éviter tout retard.