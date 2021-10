Acer lance quatre nouveaux Chromebook et de nouveaux accessoires

Acer s’est récemment lancé sur le marché des Chromebook avec quatre nouveaux modèles qui ne manqueront pas d’attirer votre attention. Pour rendre les choses plus intéressantes, la société a également annoncé qu’elle allait lancer de nouveaux accessoires pour Chromebook spécialement conçus pour fonctionner avec Chrome OS.

La nouvelle gamme de Chromebook s’adresse à une grande variété d’utilisateurs, avec des modèles légers et peu puissants pour les étudiants et les consommateurs, et des appareils Intel Core plus puissants pour les utilisateurs intensifs, les professionnels et ceux qui ont un mode de vie professionnel hybride. Acer est depuis longtemps le « roi des Chromebooks » à nos yeux, simplement en raison de l’offre diversifiée de la société dans cet espace et ces nouveaux appareils renforceront encore le portefeuille Chrome OS d’Acer sur les marchés des entreprises et des consommateurs.

Le premier ordinateur portable de la nouvelle collection de la société est le Acer Chromebook Spin 514. Cet ordinateur portable est doté d’un écran tactile de 14 pouces d’une résolution full HD. Vous pouvez en obtenir un avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une carte graphique Intel Iris Xe.

L’option la plus abordable sera dotée d’un processeur Pentium Gold, et elle débutera à 799 euros, tandis que la version plus haut de gamme débutera à 1 049 euros. Elles seront toutes les deux disponibles dans le courant du mois d’octobre.

Ensuite, nous trouvons le Acer Chromebook 515 qui embarque un plus grand écran de 15,10 pouces d’une résolution full HD avec un écran tactile IPS en option. Vous obtiendrez également jusqu’à 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 dans la variante haut de gamme. Ce modèle dispose d’un grand trackpad en verre et d’un capteur d’empreintes digitales pour un accès sûr et rapide à votre ordinateur portable. De plus, vous bénéficiez également de deux lecteurs USB-C, d’un lecteur de cartes MicroSD et d’un port HDMI. Vous devrez débourser 499 euros pour vous en procurer un.

Le Chromebook 514 d’Acer délaisse Intel pour intégrer le processeur MT8192 de MediaTek. Vous pouvez obtenir le vôtre avec jusqu’à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et son processeur ARM fera que cet ordinateur portable vous donnera jusqu’à 15 heures d’autonomie. Vous pourrez également choisir une dalle tactile ou non sur son écran full HD de 14 pouces, et un autre extra que vous pouvez également ajouter à l’ensemble comprend un clavier rétroéclairé. Il s’agit de l’une des variantes les plus abordables, puisqu’elle sera vendue à partir de 399 euros en novembre.

Enfin, le Acer Chromebook 314 sera doté d’un écran IPS de 14 pouces d’une résolution full HD, et vous pourrez configurer le vôtre pour obtenir 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un processeur Intel Pentium Silver N6000 si vous allez jusqu’au bout. Vous pouvez obtenir le vôtre pour seulement 499 euros dès octobre, au cas où vous seriez intéressé.

Vous trouverez également une nouvelle souris sans fil écologique et un combo souris et clavier Bluetooth KM501 qui fonctionneront parfaitement avec vos nouveaux Chromebook. Cependant, il n’y a pas eu d’information sur les prix et la disponibilité éventuelle de ces périphériques, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations.