Une autre série de rendus du Pixel 6 montre la grosse bosse de la caméra

Grâce à la pléthore d’images ayant fait l’objet de fuites et aux clichés de Google, vous êtes probablement habitués au design des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cependant, un nouvel ensemble de rendus met en évidence une caractéristique particulière du duo de smartphones phares — la bosse de la caméra arrière.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu trop de clichés de côté des smartphones, mais le dernier rendu déposé par Evan Blass en début de semaine change la donne. Les nouvelles images démontrent à quel point la barre de la caméra de la série Pixel 6 est vraiment substantielle. Le Pixel 6 standard est sans doute plus coupable de cela. Les photos prises de côté montrent une bosse de caméra qui est presque aussi épaisse que le smartphone lui-même. Cependant, c’est un peu moins visible sur le Pixel 6 Pro, même dans la variante de couleur Cloudy White. Vous pouvez comparer les profils latéraux des deux smartphones ci-dessous.

Pixel 6 Pixel 6 Pro

Il convient de noter que si la bosse est disgracieuse, sa conception à largeur horizontale complète a ses avantages. D’une part, il est probable que la série Pixel 6 ne souffrira pas de vacillements lorsqu’elle sera posée sur une surface plane comme d’autres smartphones. Alternativement, cette conception pourrait également rendre difficile le fait de se glisser dans et hors d’une poche serrée.

Notamment, la conception du bloc de la caméra de la série Pixel 6 ne sera probablement pas un sujet de préoccupation si le matériel est à la hauteur.

Plusieurs fuites suggèrent que nous pouvons nous attendre à ce qu’un capteur primaire de 50 mégapixels figure sur le Pixel 6 Pro aux côtés d’un téléobjectif de 48 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels.

Un lancement le 19 octobre

Le modèle standard serait proposé dans les teintes Kinda Coral, Sorta Seafoam et Stormy Black. Le modèle Pro sera disponible en Sorta Sunny, Cloudy White et Stormy Black. Les clichés montrent également les bandes mats du Pixel 6, les lignes d’antenne, et les touches d’alimentation et de volume qui semblent être noires et métalliques.

Que vous aimiez ou non les designs, le lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro est proche. Google lancera officiellement le duo le 19 octobre prochain.

Que pensez-vous de la bosse horizontale de la caméra de la série Google Pixel 6 ?