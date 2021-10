OPPO préparerait un concurrent au Galaxy Z Fold 3 doté d’un écran OLED

Un autre détail révélé dans la publication concerne la configuration de la caméra. L’informateur affirme que le smartphone pliable sera équipé d’un capteur primaire Sony IMX766 de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels — qui aurait une résolution beaucoup plus grande que la caméra frontale de 4 mégapixels de Samsung.

OPPO travaille sur les smartphones pliables depuis un certain temps maintenant. Depuis que nous avons vu pour la première fois le smartphone pliable de OPPO en 2019, la société a teasé et présenté d’autres facteurs de forme pliable tels que le prototype OPPO Slide Phone. Bien qu’aucun de ces appareils ne soit disponible dans le commerce jusqu’à présent, une nouvelle fuite de Digital Chat Station sur Weibo révèle ce qui pourrait être le premier smartphone pliable de OPPO que vous pouvez acheter.