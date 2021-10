DJI annonce un triple lancement ! Êtes-vous prêt pour la Action 2 et le Mavic 3 Pro ?

Étant donné que cette année a été largement marquée par des reports et des retards de produits technologiques, il est bon de voir DJI défier la morosité et annoncer trois nouveaux lancements en une seule publication sur les réseaux sociaux — ce qui est quelque chose que nous avons rarement vu auparavant.

Nous avons récemment vu les lancements du cardan pour smartphone DJI OM 5 et de la DJI Pocket 2 , il est donc trop tôt pour parler de leurs successeurs. Mais le lancement pourrait être pour un produit lié à ces gammes, pour une caméra DJI plus professionnelle, comme celle que nous avons vu fuiter par @OsitaLV en août.

La dernière date évoquée pour le Mavic 3 Pro est le 15 novembre, mais Jasper Ellens, le responsable des fuites autour de DJI, affirme que le logo de la batterie dans le nouveau teaser de DJI correspond à la nouvelle batterie du drone — ce qui signifie qu’il est possible qu’il arrive finalement le 5 novembre, un peu plus tôt que prévu.

Good Things Come in Threes. ⏱ October 20th | October 27th | November 5th pic.twitter.com/hkOMqehJbs

Le teaser de l’événement « Good things come in threes » (« Les bonnes choses arrivent par trois »), qui vient d’être publié sur la page Twitter de DJI, est l’une des premières fois que nous voyons une grande entreprise technologique annoncer simultanément trois événements distincts ( le 20 octobre, le 27 octobre et le 5 novembre ).