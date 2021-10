Apple pourrait avoir des difficultés à obtenir suffisamment de puces pour l’iPhone 13

Il semble que Apple rencontre quelques problèmes dans la production de sa dernière gamme d’iPhone 13. Le géant de Cupertino aurait réduit ses objectifs de production d’iPhone jusqu’à 10 millions d’unités (soit environ 11 %) en raison de la pénurie de puces en cours.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple pourrait également être touché par la pénurie de puces qui frappe actuellement le monde de la technologie. La société pourrait être contrainte de réduire de 10 millions d’unités la production de l’iPhone 13 de 2021 en raison de la situation actuelle. Il semble que la firme à la pomme croquée avait pour objectif de produire 90 millions d’iPhone 13. Pourtant, elle aurait pu informer ses partenaires que les objectifs ne seraient pas atteints, car certains de ses fournisseurs ne livreront pas les composants nécessaires.

La société avait prévu de produire 90 millions de nouveaux modèles d’iPhone au cours des trois derniers mois de l’année, mais elle indique maintenant à ses partenaires de fabrication que le total sera inférieur parce que Broadcom Inc. et Texas Instruments Inc. ont du mal à livrer suffisamment de composants, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que la situation est privée. Le géant technologique est l’un des plus gros acheteurs de puces au monde et fixe le rythme annuel de la chaîne d’approvisionnement électronique. Mais même avec un fort pouvoir d’achat, Apple est aux prises avec les mêmes perturbations de l’approvisionnement qui ont fait des ravages dans les industries du monde entier. Les principaux fabricants de puces électroniques ont prévenu que la demande continuerait à dépasser l’offre tout au long de l’année prochaine, voire au-delà.

Si le principal SoC A15 Bionic de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro est fabriqué par TSMC, de nombreux autres composants à base de puces proviennent d’autres sources. Selon un démontage réalisé par iFixit, les modèles d’iPhone 13 utilisent un module frontal Broadcom AFEM-8215 et un récepteur d’alimentation sans fil Broadcom BCM59365, ainsi qu’un circuit intégré de gestion de l’alimentation de l’écran, un pilote de matrice, un pilote de flash LED et un double répéteur de Texas Instruments. Autrement dit, elle est fortement liée à ces 2 fabricants.

Il est probable qu’Apple parvienne finalement à augmenter la production, mais la réduction des estimations de fabrication signifie qu’il sera probablement encore plus difficile de trouver un iPhone 13 (déjà difficile à obtenir) dans les mois à venir.

L’ombre de la pénurie de puces plane sur le grand trimestre de la technologie

L’iPhone 13 n’est pas le seul produit Apple touché par l’actuelle pénurie de puces. La liste comprend les MacBook Pro, iPhone 11, iPhone 12, iMac, MacBook Air, iPad Pro, et plus encore. Comme ces produits subissent des retards, les dates d’expédition ne cessent d’être repoussées. Les pénuries ont déjà pesé sur la capacité d’Apple à expédier de nouveaux modèles aux clients. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont été mis en vente en septembre, mais les commandes ne seront pas livrées sur le site d’Apple avant environ un mois. Et, les nouveaux appareils sont répertoriés comme « actuellement indisponibles » pour le retrait dans plusieurs boutiques de la société. Les partenaires opérateurs d’Apple constatent également des retards d’expédition analogues.

La pénurie continue de puces devrait durer jusqu’en 2022 et, si Apple est confrontée à des problèmes d’approvisionnement en raison de ce problème, elle a été l’une des entreprises les moins touchées en 2021. D’autres entreprises technologiques sont également confrontées à des pénuries de composants, ce qui a entraîné une hausse des prix.