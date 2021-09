Le cardan mobile OM 5 de DJI est désormais une perche à selfie

DJI vient de sortir le OM 5,, un nouveau cardan pour smartphone, qui comprend une perche à selfie télescopique intégré directement dans la poignée.

Le OM 5 conserve le même principe de conception pliable que ses prédécesseurs, mais avec quelques changements mineurs. Le cardan est légèrement plus petit et plus léger cette année. Il y a un nouveau bouton sur la poignée, qui vous permettra d’accéder rapidement à certaines des principales fonctions du OM 5. Mais avec les changements de conception, l’autonomie de la batterie en prend un sacré coup. Alors que le OM 4 avait une autonomie de 15 heures, celle du OM 5 se réduit à 6 heures et 20 minutes.

Lorsque DJI a présenté le OM 4, l’une de ses principales caractéristiques était la paire de supports magnétiques qui permettait de fixer votre smartphone à la tourelle sans effort. Mais les supports nécessitaient un effort supplémentaire pour fonctionner avec un smartphone plus grand que d’habitude, surtout si ledit smartphone avait un étui. Aujourd’hui, DJI met à niveau la pince magnétique pour qu’elle s’étende encore plus.

Le OM 5 est également livré avec des moteurs de cardan améliorés et a ajouté une nouvelle fonctionnalité intelligente — ShotGuides. Le OM 5 scanne votre environnement et vous donne jusqu’à 30 séries de conseils et d’indications sur le tournage de vidéos avec ce cardan. Une fois que vous aurez filmé tous les clips recommandés, il les éditera automatiquement en une seule vidéo soignée dans l’application Mimo de DJI.

Les autres fonctions de suivi intelligent de DJI bénéficient également d’une amélioration des performances. Active Track 4.0 dispose désormais d’une reconnaissance et d’un suivi du visage améliorés, ce qui se traduit par des performances beaucoup plus réactives.

Tous les autres modes de prise de vue préprogrammés du OM 4 se retrouvent également sur le OM 5. Sans oublier les autres modes standard que nous avons déjà vus, comme Hyperlapse, Timelapse et Motionlapse.

Petit prix

Le Osmo Mobile 5 de DJI sera disponible en 2 coloris — Sunset White et Gris d’Athènes. DJI vend également un nouvel accessoire optionnel à 49 euros, la bride de smartphone à lampe intégrée, qui ressemble à une pince magnétique standard, mais avec des lumières intégrées pour aider à éclairer vos selfies.

Avec la sortie du OM 5, le OM 4 est renommé OM SE, qui est le même cardan que l’année dernière, y compris la même vieille batterie de 15 heures d’autonomie, mais avec la pince magnétique améliorée, le tout pour 119 euros.

Le DJI OM 5 est disponible dès maintenant pour 159 euros, soit 10 euros de plus que le Osmo Mobile 4 et environ 30 euros de plus que le coût de le Osmo Mobile 3 au lancement. Le OM 5 est livré dans un emballage standard comprenant un porte-bague, une pince, un trépied, une dragonne et une pochette.