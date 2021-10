Apple Event du 18 octobre : MacBook Pro M1X, AirPods 3 et d’autres nouveautés attendues

C’est officiel : le prochain événement phare d’Apple est prévu pour le lundi 18 octobre à 19 heures, heure française. Réservez votre emploi du temps, car il y aura beaucoup d’annonces.

Cet événement Apple d’octobre devrait présenter la plus grande mise à niveau du MacBook Pro depuis des années. Plus précisément, le MacBook Pro de 13 sera complètement remodelé en un MacBook Pro de 14 pouces, avec des bords d’écran plus fins, un design à bords plats inspiré de l’iPad Pro et une variété de ports beaucoup plus grande (y compris le retour du MagSafe). Il pourrait même y avoir un écran Mini-LED.

On attend également la puce M1X d’Apple, la prochaine évolution de la puce M1. Lors de son lancement à la fin de l’année 2020, le Apple M1 a fait des vagues en faisant exploser ses rivaux en matière de performances et d’efficacité. Le M1X devrait offrir des améliorations de vitesse et plus de ports Thunderbolt que le M1, permettant potentiellement davantage de ports Thunderbolt 3 que les deux misérables que les modèles MacBook Pro actuels peuvent offrir.

Le MacBook Pro 16 devrait également connaître quelques changements importants, notamment sa première puce Apple Silicon et un châssis redessiné analogue à celui du MacBook Pro 14. Comme l’ont noté le journaliste Mark Gurman et d’autres, de nombreuses boutiques Apple indiquent que le MacBook Pro 16 actuel n’est pas disponible à l’achat, ce qui laisse entendre que de nouveaux modèles devraient être révélés prochainement.

Mais, l’événement Apple ne va pas seulement se concentrer sur les nouveaux MacBook — Apple a beaucoup plus dans ses cartons. Le Mac mini devrait recevoir un nouveau modèle avec une puce haut de gamme M1X pour compléter le modèle M1 existant. Ce Mac mini est déjà très performant, il devrait donc offrir aux utilisateurs professionnels une autre option de l’écurie Mac.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Nous attendons aussi les AirPods 3

Par ailleurs, la refonte des AirPods 3, que beaucoup attendaient lors de l’événement de septembre d’Apple, devrait finalement faire son apparition le 18 octobre. Les AirPods d’entrée de gamme seront probablement dotés d’un design à tige courte analogue à celui des AirPods Pro, le fleuron de la gamme, mais ils ne bénéficieront probablement pas de la fonction de suppression active du bruit qui permet à Apple de différencier les modèles.

L’événement d’octobre d’Apple sera le deuxième de la société en un peu plus d’un mois. Le 14 septembre, Apple a dévoilé la gamme d’iPhone 13, de nouveaux iPad et l’Apple Watch Series 7, ainsi que des mises à jour d’Apple Fitness+.

Il est rare qu’Apple organise un événement un lundi. La dernière fois que cela s’est produit, c’était le 2 décembre 2019, lorsque Apple a présenté sa sélection des meilleures applications de l’année. Cette fois, il est possible qu’Apple ait cherché à éviter un clash avec l’événement Pixel de Google qui est prévu le 19 octobre.

Quelle que soit la réalité, vivement la semaine prochaine !