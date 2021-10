Microsoft transforme le Windows Subsystem for Linux en une application Windows 11

L’installation du Windows Subsystem for Linux (WSL) sur le nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft est maintenant encore plus facile qu’elle ne l’était la dernière fois avec le prédécesseur Windows 10, où les développeurs ont décomposé le processus en une commande de ligne de commande.

Le géant de Redmond s’est probablement rendu compte que Linux n’est plus quelque chose que seuls les amis du terminal veulent configurer avec des commandes. C’est pourquoi, à l’avenir, le Windows Subsystem for Linux (WSL) sera simplement disponible sous forme d’application dans le Microsoft Store. La société a déjà publié une preview et son utilisation ne nécessite pas l’adhésion aux programmes Insider de la société.

L’offre du Microsoft Store n’est pas une nouvelle édition du WSL. L’utilisateur reçoit ici l’actuel WSL2, tout comme les précédentes installations. La seule différence est la nouvelle forme de distribution, pour laquelle le logiciel a été empaqueté dans un conteneur pour le Store. Tout le reste est fondamentalement analogue. Toutefois, Microsoft a déjà ajouté au moins quelques innovations qui seront bientôt disponibles dans le WSL « normal » : la preview inclut la prise en charge du noyau Linux 5.10.60.1 et permet de monter plus facilement les fichiers VHD.

Selon Microsoft, l’installation aisée n’est pas le seul avantage de cette innovation. Puisque le WSL n’est plus un composant du système, mais a été découplé du système d’exploitation, il peut également recevoir des mises à jour comme n’importe quelle autre application.

Auparavant, les mises à jour n’étaient distribuées que dans le cadre de mises à jour plus importantes du système, mais désormais, les correctifs de sécurité, en particulier, peuvent être fournis de manière beaucoup plus souple. Étant donné que le WSL suscite de plus en plus d’intérêt en tant que vecteur d’attaque contre les systèmes Windows, c’est également une bonne chose.

Vous pourrez recevoir des mises à jour de sécurité

Cependant, le processus d’installation ne se fait pas tout seul par le Microsoft Store. Les utilisateurs doivent au moins s’assurer que le composant optionnel Virtual Machine Platform est activé. Microsoft montre comment cela fonctionne dans la vidéo ci-dessus : Allez dans la zone de réglage « Activer/désactiver les fonctionnalités de Windows » et cochez la case correspondante.

Microsoft a activé les applications GUI Linux sur Windows 10 pour les développeurs l’année dernière, et des fonctionnalités comme celle-ci seront disponibles immédiatement dans le Microsoft Store à l’avenir. Il semble toutefois que cette application Microsoft Store pour WSL ne fonctionnera que sur Windows 11. Microsoft ne mentionne pas Windows 10 dans son article de blog, ce qui laisse entendre que vous devrez effectuer une mise à jour pour bénéficier de l’application Microsoft Store. Il s’agit toutefois d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, en particulier ceux qui travaillent dans des environnements d’entreprise où il faut souvent un peu plus de temps pour obtenir les dernières versions de Windows.