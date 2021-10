Un nouveau smartphone Sony Xperia arrive le 26 octobre

Avec toute l’attention que suscitent aujourd’hui les marques Apple, Samsung et même OnePlus, il est presque trop facile d’oublier qu’il existe d’autres grands noms qui sont toujours sur le marché des smartphones.

Sony n’est pas la marque de smartphones la plus populaire sur le marché à l’heure actuelle. Pourtant, la société a dévoilé une poignée d’appareils l’année dernière. Néanmoins, Sony est restée très discrète depuis la sortie du Xperia 1 III en août dernier, mais il semble qu’elle ait des nouvelles à partager, car elle a discrètement posté une invitation à son prochain événement.

La nouvelle invitation indique qu’un nouveau produit Sony Xperia peut être attendu, bien qu’elle ne révèle pas ce que nous pourrions voir dévoilé. Sony a posté un lien et une image sur Twitter, invitant les fans et les médias à son prochain événement qui se tiendra le 26 octobre, à 5 heures, heure française. Le teaser ne révèle aucune information qui nous permettrait de spéculer sur ce qui pourrait être dévoilé. Qu’est-ce que Sony va annoncer ?

La bonne nouvelle, c’est que l’événement sera retransmis en direct sur YouTube, ce qui nous permettra de voir ce que la société a à partager avec nous. Qualcomm n’a pas encore dévoilé de nouveau chipset Snapdragon, il est donc peu probable qu’il s’agisse d’un smartphone Xperia Mark IV. Il est plus probable qu’il s’agisse plutôt d’un nouveau modèle de milieu de gamme, mais généralement ils ne font pas l’objet d’une diffusion en direct ou d’un événement dédié.

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST/October 25 2021, 11 p.m. EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement

—Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021