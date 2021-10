Une forte demande pour l’iPhone 13 suggérée par des commandes en ligne extrêmement longues

Pourtant, même en dépit de la portée limitée des données, les temps d’attente exceptionnels suggèrent une forte demande et conduiraient très probablement à des ventes record de l’iPhone 13 . De plus, la demande pourrait être une excellente nouvelle pour les actions d’Apple, qui sont très liées à la performance de l’iPhone sur le marché.

Comment mesure-t-on cet intérêt pour la série d’iPhone 13 ? Selon les analystes, cela se fait en calculant les délais d’expédition directement depuis l’Apple Store sur certains des plus grands marchés à travers le monde, mais la demande physique ainsi que les opérateurs et autres revendeurs seraient exclus de la mesure. Cela signifie que le Credit Suisse ne prend en compte que les commandes en ligne pour l’iPhone 13.

Les temps d’attente pour recevoir l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max s’étendent tous sur plus de quatre semaines , ce qui marque un intérêt exceptionnel pour les nouveaux smartphones d’Apple. Selon le Credit Suisse, de tels délais d’attente n’ont pas été observés depuis quatre ans, lorsque l’iPhone X est sorti.