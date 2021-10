Un nouveau rapport affirme qu’Apple travaille sur un concurrent de la Nintendo Switch

L’industrie des consoles de jeu portables semble avoir le vent en poupe. Il y a quelques jours, Nintendo a lancé sa Switch OLED — qui a été en rupture de stock peu de temps après avoir été disponible — après que la société a démenti les affirmations concernant une Switch Pro 4 K. Même Lenovo cherche à entrer sur le marché des jeux portables, selon un nouveau rapport.

Et maintenant, selon une nouvelle affirmation d’iDrop News, Apple prépare son propre concurrent de la Nintendo Switch et le géant de Cupertino est déjà en pourparlers avec de grands studios pour développer des jeux pour cette dernière.

Selon le rapport d’iDrop News, Apple travaille sur « le développement d’une console de jeu hybride premium » et que « des jeux rivalisant avec Breath of the Wild et Mario Odyssey sont presque prêts ». Le rapport précise qu’Apple pourrait avoir mis en pause le projet en raison de la pandémie de la COVID-19, mais il affirme qu’il y a « encore une chance » que la console de jeu portable soit bientôt publiée.

Le rapport affirme que la console de jeux d’Apple sera un appareil hybride de la Nintendo Switch et de la PS5 de Sony avec un « design premium » et sera proposée dans des « couleurs amusantes ». Elle sera destinée à une « démographie plus amusante » et bénéficiera du prochain casque AR/VR d’Apple.

En outre, la source affirme qu’une Apple TV dotée de la puce Apple A14 Bionic précédemment évoquée par une rumeur « est en fait la prochaine console de jeu qui rivalisera avec la Nintendo Switch ».

Apple Arcade au cœur de l’expérience

Selon le rapport, le concurrent d’Apple sur la Nintendo Switch pourrait coûter entre 449 et 549 dollars en raison de son « design haut de gamme ». Seriez-vous intéressé par l’achat de la Nintendo Switch d’Apple à un prix aussi élevé ?

L’année dernière, une autre fuite a déclaré qu’Apple investissait beaucoup d’argent dans de nouveaux titres Apple Arcade pour rivaliser avec des jeux comme Breath of the Wild et qu’en conséquence, la société travaillait sur deux nouvelles Apple TV et une nouvelle manette de jeu. Bien que cela indique qu’Apple Arcade sera intégré au matériel existant d’Apple, cela n’exclut évidemment pas la possibilité pour Apple de sortir une console de jeu hybride et va dans le sens de ce rapport selon lequel Apple pourrait travailler sur des titres à succès pour les jeux. Comme indiqué, la source n’a pas l’habitude de divulguer des informations internes, mais elle suit des rapports analogues provenant d’autres sources qui semblent dire la même chose.