Lenovo Legion Play : une console de jeu portable fonctionnant sous Android

Lenovo pourrait être en train de développer une console de jeu portable fonctionnant sous Android, appelé Lenovo Legion Play.

La société n’a pas encore annoncé officiellement le Legion Play, et pourrait ne jamais le faire, mais un ensemble d’images trouvées sur le site Web de Lenovo indique que la société envisageait au moins de présenter la console de jeu portable plus tôt cette année.

Les images ont été téléchargées sur les sites Web de Lenovo Allemagne et Lenovo Japon, où elles étaient censées faire partie de la présentation de la société au Mobile World Congress 2021. Lorsque le MWC a eu lieu cet été, Lenovo n’a jamais présenté le Lenovo Legion Play, et il n’est pas visible sur les sites Web du MWC de la société. Mais si vous recherchez le code source de la page, vous trouverez des liens vers quatre images.

Elles montrent ce qui semble être un appareil de jeu portable avec un écran entouré de contrôleurs de jeu sur les côtés gauche et droit. Il y a deux sticks analogiques, un D-Pad, des boutons X, Y, A et B, des boutons d’épaule et au moins quelques autres boutons de fonction.

Sur la tranche inférieure du Legion Play, il y a un port USB-C, une prise casque et un microphone intégré que vous pouvez vraisemblablement utiliser pour le chat vocal même si vous n’avez pas de casque. Il ne semble pas y avoir de caméra.

Un appareil très abordable

Bien que le Legion Play ait une interface utilisateur personnalisée conçue pour se concentrer sur les jeux, il est assez clair que le logiciel est basé sur Android grâce à une icône Google Play Store. On trouve également des icônes pour YouTube, Google Drive et Chrome, ainsi que le service de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA.

Si Lenovo décide de commercialiser le Legion Play, il ne s’agirait pas de son premier appareil de jeu portable fonctionnant sous Android. La société a lancé le Legion Phone Duel à 700 euros sur le marché chinois l’été dernier, puis au printemps le Legion Phone Duel 2, un téléphone à 900 euros doté d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, d’au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, d’un éclairage RVB à l’arrière et d’un ventilateur de refroidissement.

Théoriquement, le Legion Play pourrait être un appareil plus abordable puisqu’il n’a pas besoin du matériel cellulaire nécessaire pour passer des appels téléphoniques ou se connecter aux données mobiles.