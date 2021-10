Le Tile Ultra s’attaquera aux AirTags avec un système de suivi AR alimenté par UWB en 2022

Tile a officiellement annoncé son premier dispositif de suivi à bande ultra-large (UWB), le Tile Ultra, qui arrivera en 2022 et qui, selon Tile, est le premier dispositif de suivi d’une entreprise à offrir un support UWB sur Android et iOS. Le Tile Ultra reprend toutes les excellentes fonctionnalités du Tile Pro et y ajoute le suivi à bande ultra-large utilisé dans le propre tracker d’Apple.

Tile ne donne aucune information sur le prix ou la date de sortie au-delà de « début 2022 », mais elle a fourni un premier aperçu de l’aspect et du fonctionnement de son tracker Ultra. De l’extérieur, le Tile Ultra ressemble au Tile Pro récemment mis à jour, avec une forme rectangulaire arrondie et un porte-clés intégré.

Mais à l’intérieur, en plus d’utiliser les radios Bluetooth pour exploiter le réseau d’appareils de Tile afin de découvrir l’emplacement approximatif d’un objet, le Tile Ultra analogue au AirTag d’Apple et au SmartTag+ de Samsung peut ensuite utiliser sa radio UWB pour offrir des capacités de localisation plus précises, même si votre tracker se trouve derrière une étagère ou sous un canapé.

Le Tile Ultra offrira également un mode de réalité augmentée pour vous diriger directement vers le dispositif perdu.

Le prix du Tile Ultra n’est pas encore fixé, mais on peut penser qu’il sera légèrement supérieur à celui du Tile Pro (actuellement vendu 34,99 euros). Il serait donc plus cher que les AirTags d’Apple, mais si l’on tient compte des accessoires du AirTag, comme l’étui nécessaire pour le fixer à vos clés, il n’y aura probablement pas une grande différence.

Une gamme rafraîchie

Le nouveau tracker Ultra arrive alors que Tile annonce également de nouvelles versions du reste de sa gamme de ses dispositifs de suivi (Mate, Pro, Slim et Sticker), qui ont été mises à niveau avec des designs plus élégants, un volume plus fort et une meilleure résistance à l’eau.

Ces quatre nouveaux modèles, contrairement au Tile Ultra, sont disponibles dès aujourd’hui.