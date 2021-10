Nintendo lance la Switch OLED avec des manettes Joy-Con « améliorées »

Aujourd’hui était un grand jour pour Nintendo et ses fans pour plus d’une raison. Non seulement c’était le jour de la sortie de Metroid Dread — le premier nouveau jeu Metroid en 2D depuis près de 20 ans — mais c’était aussi le jour de la sortie de la Switch OLED. Avec une nouvelle Switch sur les étagères des boutiques, certains s’inquiètent du phénomène de « drift » de la manette, un problème signalé dans les Joy-Cons de la Switch dès le début de la durée de vie de la console.

