Nintendo dément catégoriquement qu’une Switch Pro 4K soit en développement

La Nintendo Switch reste l’une des consoles de jeu les plus aimées de ces dernières années, mais elle est loin d’être parfaite. En fait, elle pourrait également devenir trop vieille pour rivaliser avec la génération actuelle de consoles, du moins en ce qui concerne le jeu sur grand écran. Cela n’a fait que renforcer les désirs et les rumeurs d’une Nintendo Switch compatible 4K.

Mais, une fois de plus, Nintendo a officiellement réfuté qu’elle distribuait des kits de développement d’une Switch Pro pour que les développeurs travaillent sur des jeux compatibles 4K pour le nouveau modèle.

Les rumeurs d’une Nintendo Switch Pro courent depuis des années, mais la plus grande mise à niveau de la console est le modèle Switch OLED annoncé en juillet dernier. Elle a presque les mêmes spécifications que la console originale, à l’exception de l’écran OLED et de 64 Go de stockage intégré. Elle ne peut toujours pas prendre en charge les résolutions 1440p ou 2K lorsqu’elle est connectée à un tel téléviseur ou écran externe.

Certains espoirs subsistent quant à l’arrivée prochaine d’une Nintendo Switch 4K, et le récent rapport de Bloomberg a tenté de mettre le feu aux poudres. Ses sources, dont certaines proviennent du développeur de jeux Zynga, ont affirmé que Nintendo avait distribué des kits de développement aux développeurs, les poussant à écrire du code pour supporter la résolution 4K.

Le kit était pratiquement analogue à l’actuelle Nintendo Switch, mais avec une mémoire supplémentaire pour le débogage et des ports pour se connecter à un ordinateur.

Cependant, Nintendo a une fois de plus démenti ces rapports dans un tweet adressé aux investisseurs. Elle affirme que le rapport n’est pas vrai et qu’elle n’a aucun plan sur un nouveau modèle de Switch autre que la variante OLED. Cette console est en fait prévue pour être lancée le 8 octobre, il est donc compréhensible que Nintendo ne veuille pas que les clients et les investisseurs pensent que leur achat serait déjà obsolète dans quelques mois.

A news report on Sept. 30, 2021 (JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) September 30, 2021