Tile rafraîchit ses Mate, Pro, Slim et Sticker avec une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités

Tile a annoncé une mise à niveau de l’ensemble de sa gamme de produits, ce qui signifie un nouveau Tile Pro, Slim, Mate, et Sticker avec une meilleure portée et une meilleure autonomie.

Mais peut-être le plus intéressant, il y a aussi maintenant un Tile Ultra qui sortira en 2022 et apportera l’ultra large bande (UWB) à la table, permettant au tracker d’utiliser la connectivité 5G pour une recherche améliorée par la réalité augmentée.

Tile fait déjà partie des meilleurs trackers Bluetooth de 2021, mais avec les ajouts prévus et les nouvelles fonctionnalités ajoutées, il pourrait apporter une réelle concurrence à au AirTag d’Apple et au SmartTag de Samsung.

Tile Pro, Slim, Mate, et Sticker

La portée de recherche a toujours été un élément très important des détecteurs d’objets, et le Tile Pro – le dispositif Tile haut de gamme — offre désormais une portée de recherche de 120 m tout en continuant à offrir la sonnerie la plus puissante de la gamme Tile. Les modèles Mate, Slim et Sticker, quant à eux, ont tous une portée plus grande, jusqu’à 76 m, avec une sonnerie plus forte.

La batterie non remplaçable du Mate a été augmentée à une durée de vie de trois ans, maintenant égale à celle du Slim et du Sticker. La batterie du Tile Pro conserve une autonomie d’un an, mais elle est toujours remplaçable. Et tous les modèles de la gamme Tile sont désormais dotés d’un indice de résistance à l’eau IP67, ce qui signifie que votre tracker peut survivre immergé dans un mètre d’eau pendant 30 minutes, ce qui vous donne l’occasion de retrouver ce que vous avez perdu.

Une autre nouvelle fonctionnalité, « Perdu et trouvé », permet à d’autres personnes disposant de l’application Tile de découvrir votre objet perdu grâce au QR code figurant au dos de votre Tile perdu. Lorsqu’ils le scannent, l’application indique à qui appartient l’objet et comment le récupérer. Cette fonction peut être utilisée avec toute la gamme Tile, à l’exception du Sticker.

Tile Ultra et nouvelles fonctions de recherche à venir début 2022

Grâce aux technologies Bluetooth et Ultra-Wideband, le Tile Ultra offrira la fonction de recherche AR « Pointer et localiser ». L’idée est que l’application compagnon de Tile — disponible dans n’importe quelle boutique d’applications pour n’importe quel smartphone — permettra aux clients d’utiliser la réalité augmentée pour montrer exactement où se trouve leur appareil à l’écran au cas où il ne serait pas possible d’entendre ou de localiser leur Tile par les moyens habituels.

L’application Tile disposera également de la prochaine fonction de sécurité « Scanner et sécuriser ». Les utilisateurs de l’application Tile seront en mesure de rechercher les trackers Tiles inconnus à proximité, afin de découvrir et d’empêcher quiconque d’utiliser Tile pour les suivre ou suivre quelqu’un d’autre.

Cette fonction a été créée pour renforcer la sécurité des victimes d’abus et empêcher l’utilisation abusive des dispositifs Tile à l’avenir.

Prix et disponibilité

L’ensemble de la nouvelle gamme est d’ores et déjà disponible. Le Tile Pro coûtera 35 euros, le Mate 25 euros, le Slim 35 euros et le Sticker 30 euros. Il n’y a pas encore de prix pour le Tile Ultra.