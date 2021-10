Instagram teste la possibilité d’avertir des interruptions de service dans l’application

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Avec plus de 1,3 milliard de personnes sur sa plateforme, une panne d’Instagram devient un sujet d’actualité brûlant.

Il y a des articles de presse partout chaque fois qu’Instagram souffre d’une panne, en plus des gens qui trollent sur d’autres plateformes comme Twitter. La semaine dernière encore, le service de partage de photos a subi une panne de plus de 6 heures, avant de tomber à nouveau en panne deux jours plus tard.

Il semble qu’Instagram essaie de faire le ménage à chaque fois qu’elle subit des problèmes. Selon un article de blog de l’entreprise, Instagram teste actuellement une notification qui s’affichera automatiquement dans l’application en cas de panne. Une nouvelle alerte apparaîtra dans le fil d’activité.

Il s’agit d’une fonctionnalité judicieuse de la part de Facebook, la société mère d’Instagram, étant donné le chaos qui est provoqué lorsque ses services tombent en panne. Lorsque Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram tombent en panne, les gens se demandent souvent s’il y a un problème avec leur connexion, leur Internet ou leur compte. Une petite notification disant aux utilisateurs « Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas vous, c’est nous » permettra probablement d’éviter beaucoup de confusion à l’avenir.

Instagram a partagé une image expliquant comment le problème fonctionnerait. Dans l’exemple partagé, une alerte avec le titre « Nous avons récemment corrigé un problème technique affectant les Stories » a surgi dans le flux de l’utilisateur. En cliquant sur l’alerte, l’utilisateur accède à la page « Aide », où Instagram explique le problème et les régions touchées par la panne.

Uniquement un test pour le moment

Instagram précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un « test » et qu’il « fonctionnera aux États-Unis ». « Comme toute expérience, c’est peut-être quelque chose que nous déployons plus largement, mais nous voulons commencer petit et apprendre. Et si cela a du sens, nous l’étendrons à plus de personnes », explique l’entreprise.

En plus d’avertir les utilisateurs des pannes, Instagram veut également introduire une nouvelle section appelée « État du compte » dans l’application qui sera un « guichet unique pour voir ce qui se passe avec votre compte et la distribution de contenu ». Cette section permettra non seulement aux utilisateurs de voir « comment leur contenu est distribué », mais aussi de faire un « appel ».

Instagram prévoit de déployer la nouvelle fonctionnalité « Statut du compte » dans les « prochains mois ».