Le nouveau partenariat de Dell avec Tile signifie que vous ne perdrez jamais votre stylet

Après avoir apporté son expertise en matière de suivi d’objets aux ordinateurs portables et aux wearables, Tile s’attaque à l’humble stylet. L’une des bizarreries des ordinateurs portables 2-en-1 est qu’ils ne sont pas livrés avec un emplacement pour ranger le stylet. Pour résoudre ce problème, Dell a lancé un nouveau stylet Premier Rechargeable Active Pen en collaboration avec Tile.

Bien qu’il n’y a pas d’emplacement pour ranger votre stylet dans sa nouvelle gamme d’appareils 2-en-1, le stylet est doté de la technologie de géolocalisation de Tile pour que vous puissiez facilement le retrouver stylet si jamais vous le perdez.

En utilisant l’application Tile, vous pouvez faire sonner et allumer la LED du stylet s’il est à proximité. Si le stylet a été laissé dans un endroit éloigné, comme un café ou un taxi, les utilisateurs peuvent compter sur le réseau de Tile pour connaître le dernier emplacement connu du stylet Dell, comme tout autre matériel compatible avec Tile.

Ainsi, vous pouvez utiliser l’application Tile pour voir l’emplacement du stylet sur la carte. Il fonctionne selon le même principe que les AirTags d’Apple, mais au lieu de récupérer l’emplacement à l’aide des appareils Apple à proximité, il a besoin des autres appareils Tile autour de lui pour envoyer son emplacement.

Dell affirme que le stylet Premier Rechargeable Active Pen devrait durer jusqu’à 40 jours sur une seule charge. Le stylet offre également un support de la charge rapide et peut être rechargé jusqu’à 80 % à l’aide de son port USB-C en 20 minutes. En outre, le stylet prend en charge jusqu’à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression. Le stylet se fixe également de manière magnétique aux ordinateurs portables Dell 2-en-1 compatibles.

Un stylet

Le stylet Premier Rechargeable Active Pen avec un suivi de la localisation Tile peut être acheté dès aujourd’hui au prix de 110 dollars.

Cependant, ce n’est pas la première percée de Tile dans le marché de l’informatique, et ce ne sera pas non plus la dernière. Lenovo a déjà des machines de la série ThinkPad sur le marché qui sont livrées avec une fonctionnalité de suivi Tile intégrée. Le bracelet de fitness Inspire 2 de Fitbit prend également en charge la fonction de géolocalisation de Tile. Dans les semaines à venir, la technologie Tile sera également intégrée aux nouveaux ordinateurs portables de MSI et Fujitsu équipés des processeurs Intel de 12e génération.