Google pourrait introduire un scanner de AirTag et Tile dans Android

Les trackers Bluetooth sont devenus beaucoup plus courants de nos jours, car le lancement du AirTag d’Apple a fait en sorte que ces produits soient plus largement adoptés.

Ils peuvent être très utiles, mais aussi très dangereux s’ils ne sont pas utilisés comme prévu. Les AirTags d’Apple, par exemple, ont fait la une de l’actualité à de nombreuses reprises en raison d’histoires de personnes utilisant ces dispositifs, par ailleurs utiles, à des fins de harcèlement. C’est pourquoi Apple a intégré à ses iPhone une fonction qui vérifie automatiquement si quelqu’un utilise un AirTag pour vous suivre. Selon 9to5Google, Google pourrait travailler sur une fonction analogue pour Android.

Les gens de 9to5Google ont décompilé la dernière version d’un fichier APK d’une application téléchargée par Google sur le Google Play Store. En décompilant le fichier APK, ils ont trouvé des lignes de code suggérant que Google travaille peut-être sur une fonctionnalité Android qui permettra aux utilisateurs d’Android de voir facilement si quelqu’un utilise un tracker Bluetooth pour les traquer.

Certaines des lignes de code trouvées dans le fichier APK suggèrent que votre smartphone pourrait vous avertir s’il trouve un tracker Bluetooth et vous permettre d’appeler le tracker afin de savoir où il est caché.

Il convient de noter que ces suggestions ne proviennent que de quelques lignes de code, et bien qu’il serait très utile d’avoir une telle fonctionnalité intégrée sur Android, on ne peut pas être sûr que Google décidera de vraiment l’implémenter sur son système d’exploitation comme l’a fait Apple. Si cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts, il n’est donc pas encore certain qu’elle puisse être prête pour le lancement d’Android 13 plus tard dans l’année. Cependant, c’est très probablement l’objectif, alors attendez-vous à ce que Google fournisse plus d’informations sur l’ensemble de la chose lors de la conférence des développeurs de la société dans seulement quelques mois.

Des solutions existent déjà

En attendant de voir si Google va implémenter une fonction intégrée de recherche de trackers Bluetooth dans Android, ne vous inquiétez pas, il existe actuellement d’autres méthodes pour savoir si quelqu’un vous suit avec un AirTag ou un tracker Tile.

En décembre dernier, Apple a publié une application pour Android appelée « Détection des traqueurs ». L’application Détection des traqueurs permet aux utilisateurs d’Android de scanner et de voir si quelqu’un est en train de les suivre avec un AirTag. L’inconvénient est que l’application vous oblige à lancer des scans manuellement, car elle n’effectue pas de scans en arrière-plan.

Si vous craignez que quelqu’un utilise un tracker Tile au lieu d’un AirTag pour vous suivre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez désormais analyser les trackers Tile également. Tile a récemment ajouté un outil de balayage appelé « Scan et Sécurité » à son application « Tile », permettant aux utilisateurs de voir si quelqu’un les traque avec un tracker Tile. Cette fonctionnalité est disponible à la fois sur Android et sur les iPhone. Pour scanner, il suffit de lancer l’application « Tile » et de cliquer sur l’option « Scan » dans le coin supérieur droit de l’application.