Tile collabore avec Lenovo pour vous aider à retrouver votre ordinateur portable perdu

L’avantage est que l’ordinateur portable reste trouvable même s’il est éteint ou hors ligne pendant 14 jours . Cependant, comme il se comporte comme l’un des trackers de Tile, il y a quelques limitations. L’une des fonctions les plus pratiques de Tile consiste à faire sonner votre appareil perdu. Vous pouvez également le faire avec les PC Lenovo, sauf que l’appareil doit se trouver dans la portée Bluetooth, soit 80 m. Si vous êtes en dehors de cette portée, Tile indique que vous pouvez afficher la localisation la plus récente ou « faire appel à l’aide sécurisée du réseau mondial de Tile ».

Il s’agit de la deuxième collaboration de Tile avec un PC embarqué — la première était avec HP. Pour ce qui est des ordinateurs portables Lenovo compatibles, la liste comprend le X1 Carbon de 10e génération, le X1 Yoga de 7e génération et le X1 Nano de 2e génération. Pour activer la fonctionnalité, téléchargez et installez l’application Tile sur Windows depuis le Microsoft Store.