Le brevet du V-Pencil de Huawei laisse entrevoir un support pour le futur pliable Mate V

Le marché des smartphones pliables ne fait que commencer. Samsung est avant-gardiste, mais d’autres constructeurs veulent aussi suivre les traces du géant sud-coréen. Nous avons vu certaines marques introduire leurs propres smartphones pliables comme Motorola, Huawei et Xiaomi. Huawei a sorti la gamme Mate X, et malgré les défis, elle est déterminée à sortir de nouveaux modèles.

Évidemment, les smartphones pliables sont de nouveau à la mode, du moins grâce à la promotion plus agressive par Samsung de ses appareils de troisième génération. Alors que le Galaxy Z Fold 3 possède le plus de fonctionnalités, le Galaxy Z Flip 3 est présenté comme le succès le plus silencieux des deux. Le prix abordable du smartphone pliable à clapet pourrait inciter les concurrents de Samsung à prendre note et proposer leur propre version. Huawei, en particulier, pourrait avoir quelque chose dans ses cartons pour rendre son smartphone pliable à clapet Mate V plus alléchant.

Huawei a déjà un smartphone pliable sous la marque Mate X qui a été lancé à peu près en même temps que le premier Galaxy Fold. Contrairement au design de Samsung, qui est resté fidèle au pliage analogue à cette d’un libre depuis le début, le premier Huawei Mate X arborait un écran pliable vers l’extérieur avant de passer à un pliage analogue vers l’intérieur dans le Mate X2.

Jusqu’à présent, Huawei n’a pas fabriqué d’autres smartphones pliables en dehors de la gamme Mate X, mais cela pourrait bientôt changer. Les rumeurs d’un Mate V pliable ont commencé l’année dernière, suggérant que Huawei souhaite concurrencer la gamme Galaxy Z Flip de Samsung, et le Motorola RAZR.

Bien sûr, ce n’étaient que des rumeurs et des spéculations basées sur des dépôts de marques, et rien de plus n’en est sorti. Cependant, une nouvelle marque déposée prouve en quelque sorte que la société n’a pas encore abandonné cette idée.

Un stylet avec un smartphone pliable à clapet

Selon la théorie de LetsGoDigital, le Huawei V-Pencil dont la société vient de déposer la marque est destiné au Mate V pliable. La marque décrit bien un stylo ou un stylet électronique, mais Huawei dispose déjà d’un M-Pen ou M-Pencil pour ses tablettes. Cette nouvelle marque laisserait entendre qu’elle a l’intention d’utiliser cette marque dans un but complètement différent, peut-être lié à ce prochain appareil Mate V.

Si Huawei parvient à lancer un smartphone pliable à clapet avec le support d’un stylet, elle pourrait avoir un smartphone très alléchant à présenter au grand public. Un certain nombre de personnes ont souhaité que le Galaxy Z Flip 3 prenne également en charge le S Pen, et Huawei pourrait donc trouver un marché pour cela. Bien sûr, le problème de Huawei pourrait se situer du côté du logiciel, au moins pour ceux qui ne sont pas sûrs de HarmonyOS de la société.