Apple dépose un brevet de MacBook à double écran qui rappelle le Surface Neo

Certaines demandes de brevet d’Apple semblent un peu folles et d’autres sont un peu plus fondées. La fenêtre d’opportunité de Microsoft pour pousser les appareils à double écran sur le marché grand public est peut-être maintenant passée. Même si l’on ne tient pas compte de la Surface Duo basée sur Android et de la Surface Neo, qui a été annulée, les fabricants comme ASUS et Lenovo qui ont présenté ces ordinateurs futuristes se sont largement tus à ce sujet.

Cependant, les fabricants de PC ne sont pas les seuls à avoir pensé aux ordinateurs à double écran, et le brevet du MacBook récemment attribué par Apple montre les possibilités d’un ordinateur à double écran, à supposer qu’il soit un jour construit et vendu. L’objectif principal du double écran est de fournir la flexibilité nécessaire pour changer l’interface selon les besoins.

Contrairement à un smartphone ou à une tablette pliable, un ordinateur portable à double écran offre certains avantages qui s’accordent mieux avec ce facteur de forme, sans parler d’une conception plus fiable et plus durable. Les observateurs du marché et les experts en technologie connaissent peut-être déjà certaines des idées présentées par la Surface Neo de Microsoft, mais beaucoup d’entre elles tournent autour de l’extension du bureau Windows à deux écrans.

En revanche, le brevet d’Apple est à la fois plus simple et plus avancé, puisqu’il traite le deuxième écran comme une zone de saisie dédiée.

Déposé il y a trois ans, mais attribué seulement maintenant, le brevet montre que le deuxième écran sert de zone pour les claviers virtuels, les pavés tactiles, les commandes gestuelles et autres méthodes de saisie. Il ne montre pas cet écran comme une extension de l’écran principal, mais cela pourrait être possible si Apple l’autorisait. Cependant, il y a de fortes chances que la société choisisse plutôt de privilégier la simplicité.

Ça restera sûrement un brevet…

Ce qui rend ce brevet unique est la flexibilité qu’il offre. Outre la disposition des claviers, un écran virtuel permettrait aux utilisateurs de passer à un clavier plus « ergonomique » ou de placer le pavé tactile dans la position de leur choix. Il peut également être utilisé pour d’autres types de saisie, comme des manettes pour un jeu ou des gestes tactiles ordinaires. Il est intéressant de noter qu’il existe même des dispositions permettant d’ajouter des périphériques sur le dessus, comme le Surface Dial de Microsoft, ou d’avoir des éléments biométriques comme Touch ID avec une plaque supérieure séparée.

Bien sûr, les brevets ne signifient pas immédiatement un futur produit, et l’aversion apparente d’Apple à mettre des écrans tactiles sur les MacBook réduit encore la possibilité qu’un tel dispositif soit commercialisé. Néanmoins, il est intéressant de voir les possibilités d’un tel ordinateur portable à double écran, qui aurait pu être l’avenir du Surface Neo s’il avait été fabriqué.