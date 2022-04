Apple travaille sur un Magic Keyboard non flottant pour les iPad

Le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad pourrait recevoir une mise à jour qui le changerait complètement. Avec l’iPad Pro 2020, Apple a lancé un nouveau Magic Keyboard qui maintient l’iPad en position flottante. Nous avons vu le SVP d’Apple, Craig Federighi, faire une démonstration de l’accessoire dans une vidéo juste après son lancement. Cependant, un rapport a suggéré plus tard que les utilisateurs étaient confrontés à d’importants problèmes de décharge de la batterie avec le Magic Keyboard.

Ainsi, selon un récent brevet, Apple pourrait lancer un nouveau Magic Keyboard pour les futurs iPad sans mécanisme de charnière flottante. En effet, l’actuel Magic Keyboard pour l’iPad Pro le fait « flotter » au-dessus des touches et possède une charnière solide avec laquelle vous pouvez ajuster la position de la tablette.

Le brevet intitulé « Sliding Input Device Cover » a été déposé par Apple en juillet de cette année. Il explique un accessoire pour un système informatique, comportant un dispositif d’entrée qui est « mobile de manière coulissante tout en étant fixé au couvercle ou au boîtier ».

Les utilisateurs pourront donc placer leur appareil sur le dispositif de saisie, qui est le clavier coulissant, et le clavier s’ajustera en fonction de la position de la charnière fixée. Il y a également un trackpad dédié juste en dessous du clavier. Vous pouvez consulter l’image du brevet de l’accessoire ci-dessous.

Si vous ne le savez pas, l’actuel Magic Keyboard pour iPad Pro consiste en une charnière inclinée pour placer l’iPad. En connectant magnétiquement le dos de l’iPad à la charnière, l’appareil flotte au-dessus du clavier. Les utilisateurs peuvent également régler la position de leur appareil Apple en ajustant physiquement l’angle de la charnière.

Une réelle nouveauté ?

L’accessoire qu’Apple explique dans son brevet ne comporte pas de charnière flottante comme le modèle actuel. Cependant, il est doté d’un clavier coulissant qui se glisse vers l’intérieur ou l’extérieur en fonction de la position de la charnière non flottante. La différence entre le clavier actuel et le clavier présenté dans le brevet est que ce dernier glisse vers l’avant avec l’iPad. Ainsi, lorsque vous ajustez la position et l’angle de la tablette Apple, le clavier s’adapte également en conséquence. Le clavier n’est plus le corps de l’accessoire, il est remplacé par une autre couche en dessous.

Maintenant, bien qu’Apple ait déposé un brevet pour l’accessoire d’un iPad, cela ne signifie pas que la société ira de l’avant et lancera le produit sur le marché. Autrement dit, il est important ce brevet et cet éventuel lancement avec des pincettes.