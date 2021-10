Firefox Focus pour iOS fait peau neuve avec une nouvelle mise à jour

Firefox Focus, le navigateur sans onglets ni signets, principalement créé pour les recherches rapides que vous souhaitez séparer de votre navigateur principal, bénéficie désormais d’une refonte majeure sur iOS, rapporte 9to5Mac. La nouvelle version, la version 38, donne à Firefox Focus un nouveau design minimal et sans distraction.

Mozilla a partagé dans un article de blog les informations sur la nouvelle mise à jour que le navigateur reçoit sur iOS. Il présente désormais un design simple et sans distraction, mais aussi la possibilité d’épingler jusqu’à quatre raccourcis sur l’écran d’accueil de l’application.

Grâce à cette mise à jour, l’application bénéficiera également d’une navigation ultra-rapide, d’un blocage des publicités et d’une protection contre le suivi, ainsi que d’un nouveau design. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une vitesse de chargement des pages beaucoup plus rapide. L’application bloque par défaut un large éventail de trackers, même les trackers sociaux, par exemple ceux provenant de Facebook qui vous suivent pour des publicités sur le site du média social.

Le nouveau look est accompagné de nouvelles couleurs, d’un nouveau logo, de la prise en charge des thèmes sombres et d’une fonction de raccourci qui vous permet d’accéder rapidement et facilement aux sites Web que vous visitez le plus. En ce qui concerne le suivi, vous disposez de l’icône de bouclier de protection contre le suivi de la vie privée accessible depuis la barre de recherche. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez rapidement activer ou désactiver les différents trackers. En outre, la mise à jour ajoute un compteur global qui vous montre tous les trackers qui ont été bloqués par l’application.

L’application Firefox Focus a attiré l’attention grâce à son design minimal et à ses fonctionnalités simplifiées. Elle est un peu plus axée sur la protection de la vie privée que les autres navigateurs et est très simple à utiliser. Par exemple, d’un simple toucher, vous pouvez effacer tout l’historique de votre navigateur. En outre, vous pouvez bloquer l’accès de l’application à d’autres personnes avec Face ID ou Touch ID. Ainsi, même si vous laissez votre téléphone déverrouillé, personne ne peut accéder à votre navigateur.

Toutefois, si vous ne voulez pas d’une interface aussi simple que celle de Firefox Focus, vous pouvez également obtenir le navigateur Firefox principal pour iOS. Dans l’article de blog, la société a également mentionné son principal navigateur pour iOS, Firefox, qui sera doté d’un gestionnaire de mots de passe avec trois nouvelles fonctionnalités plus tard dans l’année.

Des nouveautés pour Firefox sur iOS

Tout d’abord, lorsque vous créez un compte pour une application sur votre appareil mobile, vous pouvez également créer et ajouter un nouveau mot de passe que vous pouvez enregistrer directement dans le navigateur Firefox. De cette façon, vous pouvez l’utiliser aussi bien sur le mobile que sur le bureau.

La deuxième fonctionnalité que le gestionnaire de mots de passe de Firefox offrira est la possibilité de remplir automatiquement votre mot de passe sur votre téléphone et d’utiliser tout mot de passe que vous avez enregistré dans le navigateur afin de pouvoir vous connecter à n’importe quel compte en ligne. Vous pouvez ainsi vous connecter à n’importe quel compte en ligne. Cela peut être utilisé pour Twitter ou Instagram, et ce qui est génial, c’est que vous pouvez à nouveau synchroniser tous vos mots de passe sur les appareils de bureau et mobiles.

En outre, vous aurez la possibilité de déverrouiller vos mots de passe avec votre empreinte digitale ou votre visage pour une protection supplémentaire, en vous assurant que vous êtes la seule personne à pouvoir ouvrir vos comptes. Bien entendu, la sécurité biométrique du téléphone sera utilisée pour vous permettre d’accéder à vos identifiants et mots de passe.

Ces fonctionnalités ont déjà été ajoutées aux utilisateurs d’Android, mais les utilisateurs d’iOS les obtiendront bientôt également. Mozilla ne donne cependant pas de date précise pour le déploiement, et bien qu’elles semblent similaires à ce que l’iPhone fait déjà avec son propre gestionnaire de mots de passe, une bonne chose est que vous pouvez tout synchroniser si vous utilisez Mozilla sur votre ordinateur.