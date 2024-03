L’expansion du Epic Games Store : Bientôt disponible sur Android et iOS

Le Epic Games Store ne prend officiellement en charge que Windows et Mac depuis son lancement en 2019 en tant qu’alternative à Steam et autres plateformes de distribution de jeux. Mais les gens ont trouvé des moyens de le faire fonctionner sur Linux depuis un certain temps, et bientôt vous pourriez également être en mesure d’accéder à une version du Epic Games Store sur les appareils mobiles.

Epic annonce que sa boutique de jeux sera disponible sur iOS et Android. Néanmoins, il y a plusieurs choses à garder à l’esprit à propos de cette annonce.

Tout d’abord, Epic a clairement fait part de son intention de lancer une boutique de jeux pour iPhone et iPad depuis un certain temps, mais cela n’est possible que depuis qu’Apple a ajouté la prise en charge des boutiques d’applications tierces avec le déploiement de la version 17.4 d’iOS.

Mais il est également important de rappeler que iOS 17.4 ne prend en charge les boutiques d’applications tierces que pour les utilisateurs de l’Union européenne, car Apple a ajouté cette fonctionnalité en réponse à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA). Ainsi, si la boutique Epic Games arrive sur iOS, elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs d’iOS en Amérique du Nord ou sur d’autres marchés qui ne sont pas couverts par la loi sur les marchés numériques.

D’autre part, Android a toujours pris en charge les boutiques d’applications tierces, et l’on ne sait pas vraiment pourquoi Epic a attendu aussi longtemps pour en lancer une sur cette plateforme. Néanmoins, il est intéressant de voir que l’entreprise a des ambitions multiplateformes pour sa boutique de jeux.

Une excellente rémunération pour les développeurs

En plus de dire que la boutique arrive sur iOS et Android, le message ajoute :

Les mêmes conditions équitables, disponibles pour tous les développeurs, sur une véritable boutique multiplateforme — avec des jeux incroyables pour tout le monde.

Si vous connaissez la répartition des revenus du Epic Games Store sur les ordinateurs de bureau, les développeurs conservent jusqu’à 88 % des revenus, tandis que les 12 % restants reviennent à Epic. Lorsque le message mentionne « les mêmes conditions équitables », il fait probablement référence au fait que le même accord existera pour la version mobile de la boutique.

Si c’est le cas, ce n’est pas une mince affaire, car Google prélève 15 % sur le premier million de dollars de revenus gagnés par le développeur chaque année. Une fois ce seuil atteint, la redevance passe à 30 %.

Aurons-nous un ou plusieurs jeux gratuitement chaque semaine ?

L’un des principaux arguments de vente de la version de bureau du Epic Games Store est que Epic offre un ou plusieurs jeux gratuitement chaque semaine. Nous ne savons pas si l’entreprise prévoit de faire de même sur mobile, mais ce serait certainement un moyen d’attirer les utilisateurs.

Mais il est également possible que Epic mise sur le fait que sa boutique pourrait être le foyer exclusif de titres de première partie comme Fortnite et/ou sur le fait que les données de votre compte d’utilisateur (y compris les achats, les amis et les réalisations) peuvent être synchronisées entre les versions mobiles et de bureau des boutiques de jeux de la société.

On ne sait pas encore quels jeux seront disponibles dans la version mobile du Epic Games Store. Fortnite semble être une évidence, et une photo promotionnelle publiée par Epic montre quelques autres titres, dont Rocket Racing, Rocket League Sideswipe et Postparty. Il est donc possible que la liste réelle des jeux inclus varie, ou que l’interface utilisateur soit très différente lors du lancement de la boutique de jeux mobile.