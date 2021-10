Microsoft Edge intègre un correcteur d’orthographe et de grammaire

Malgré leur nom, les navigateurs Web ne servent pas seulement à consommer du contenu sur Internet de nos jours. Ils sont presque devenus des systèmes d’exploitation à part entière, et les gens les utilisent pour effectuer des travaux, en particulier ceux qui impliquent des documents de bureau.

Étant donné ce cas d’utilisation, il semble raisonnable que les navigateurs se dotent de meilleurs outils de traitement des documents, et Microsoft Edge vient à la rescousse en intégrant son outil d’aide à la rédaction, de sorte que vous n’aurez pas à vous inscrire à un service distinct pour cela.

« Lorsque nous avons lancé la version Chromium de Microsoft Edge l’année dernière, les utilisateurs nous ont dit qu’ils souhaitaient utiliser l’extension Microsoft Editor », explique Microsoft. « Nous nous sommes associés à nos amis de cette équipe pour obtenir une extension mise à jour sur notre site de modules complémentaires Edge, mais aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer la mise en œuvre de la vérification orthographique et des suggestions grammaticales d’Editor directement dans le navigateur, sans avoir besoin de l’extension ! ».

En fait, cette fonctionnalité n’est pas totalement nouvelle pour les utilisateurs avancés de Microsoft Edge. Le navigateur propose depuis longtemps un module complémentaire appelé Microsoft Editor qui offre des suggestions de grammaire, d’orthographe et de style. Au lieu de devoir copier et coller du contenu entre un traitement de texte comme Microsoft Word et un e-mail, vous pouvez faire effectuer toutes ces vérifications dans la page Web elle-même.

Les utilisateurs de Grammarly, qui est peut-être le nom le plus populaire sur ce marché, savent comment ce type de fonctionnalité peut leur faire gagner beaucoup de temps et d’argent. Bien sûr, il s’agit aussi d’une petite entreprise où les fonctionnalités plus avancées sont verrouillées derrière des abonnements payants. Grammarly et Microsoft Editor proposent tous deux de telles options, le second nécessitant un abonnement à Microsoft 365.

Uniquement aux États-Unis

Ce que Microsoft annonce, c’est que Microsoft Editor passe du statut de module complémentaire optionnel à celui de partie officielle du navigateur Edge. Les utilisateurs n’auront même plus besoin d’être conscients de l’existence d’un tel module complémentaire, et ils pourront simplement taper dans n’importe quel champ de texte pour voir apparaître des marques de fautes de frappe ou des suggestions de style.

Cette fonctionnalité est une autre façon pour Microsoft de se démarquer de Google Chrome en offrant une valeur ajoutée sur la même base Chromium. La nouvelle fonctionnalité intégrée est encore en test parmi les Insiders sur les canaux Canary et Dev.

Elle est actuellement limitée aux utilisateurs de Windows aux États-Unis, mais nous espérons qu’elle sera étendue à toutes les plateformes où Edge est disponible.